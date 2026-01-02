HD건설기계 출범… “2030년 매출 14.8조”

국내 1·2위 규모 건설기계 기업인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 통합 법인인 ‘HD건설기계’로 합병·출범했다. HD현대는 계열사인 두 회사가 모든 합병 절차를 완료했다고 1일 밝혔다. 정기선 회장과 조영철 부회장, 문재영 사장 등 그룹 주요 경영진과 임직원 200여명은 이날 HD건설기계 울산캠퍼스에서 ‘HD건설기계 출범식’을 가졌다.



HD현대는 “국내 1·2위 건설기계 기업이 결합한 HD건설기계는 울산, 인천, 군산 등 국내와 인도, 중국, 브라질, 노르웨이 등 해외 생산거점을 갖춘 연 매출 8조원 규모의 국내 최대 종합 건설기계 기업이 됐다”며 “초대 사장은 문재영 사장이 맡는다”고 밝혔다.

정기선 HD현대 회장(왼쪽 네 번째)이 1일 울산캠퍼스에서 열린 HD건설기계 현판 제막식에서 주요 경영진과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

HD건설기계는 2030년 매출 14조8000억원 달성을 목표로, 주력 사업인 건설장비를 중심으로 수익성이 높은 엔진 사업과 AM(After Market) 사업 등 사업 전 영역에 걸친 성장 전략을 추진할 방침이다. 특히 건설장비 브랜드인 ‘HYUNDAI’와 ‘DEVELON’을 세계 최정상 브랜드로 성장시키겠다고 밝혔다.



HD건설기계는 차세대 신모델로도 세계 시장 공략에 나선다. 새 모델은 HD현대 건설기계 부문의 기술력을 결집해 완성한 제품으로, 지난해 한국과 유럽에 이어 올해 상반기 글로벌 최대 시장인 북미 출시를 앞두고 있다.



정 회장은 이날 출범식에서 “생산과 품질, 영업 등 전 영역의 재정비로 조선에 이어 그룹의 또 다른 ‘글로벌 넘버원’이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

