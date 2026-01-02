[이코노 브리핑] 하나銀, 전국 영업본부지역내 군부대 방문 외

하나銀, 전국 영업본부지역내 군부대 방문

하나은행은 새해를 맞아 경기 파주 육군 1사단에 위치한 도라전망대를 방문했다고 1일 밝혔다. 이번 행사는 올해부터 나라사랑카드의 새로운 사업자 역할을 수행하는 하나은행이 대한민국 수호를 위해 헌신하는 장병들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 현장에는 이호성(사진 오른쪽) 하나은행장을 비롯해 본점 임직원 100여명이 참석해 군 관계자들과 새해 첫 일출을 함께했다. 또 병영식당에서 새해 떡국 조찬을 함께하며 모든 국군 장병의 건강한 군 생활을 기원하고, 부대 발전을 위한 위문금을 전달했다.

은행권, 새도약기금 출연금 3600억원 납부

은행연합회는 사회적 약자의 재기를 돕기 위한 새도약기금에 은행권 출연금 3600억원을 모두 납부했다고 1일 밝혔다. 은행연합회에 따르면 이번 출연에 동참한 은행은 모두 20개(산업·NH농협·신한·우리·SC·하나·IBK기업·KB국민·씨티·수출입·수협·아이엠·부산·광주·제주·전북·경남·케이·토스·카카오)다. 은행권 출연액 규모는 전체 민간 기여금(4400억원)의 80%를 넘는다.

