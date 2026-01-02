추억의 만화 ‘톰과 제리’ 성우 송도순 별세

교통방송(TBS)에서 성우 배한성과 함께 ‘함께 가는 저녁길’을 17년간 진행한 성우 송도순이 지난달 31일 오후 10시 서울 건국대병원에서 지병으로 세상을 떠났다. 향년 77세.



1949년 황해도에서 태어난 고인은 중앙여고를 거쳐 중앙대 연극영화학과를 중퇴했다. 대학생 때인 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사했다. 1980년 언론통폐합 후 KBS에서 성우로 활동한 그는 ‘산다는 것은’, ‘사랑하니까’, ‘달수 시리즈’, ‘간이역’ 등 방송 드라마에 출연하고 ‘싱글벙글쇼’, ‘저녁의 희망가요’, ‘명랑콩트’ 등을 진행하기도 했다.



MBC에서 방영된 ‘톰과 제리’ 해설로 대중에게 그 목소리가 각인됐다. 미국 애니메이션인 ‘톰과 제리’는 국내에선 1972년 ‘이겨라 깐돌이’라는 제목으로 처음 방영됐고, 1981년부터 ‘톰과 제리’라는 제목으로 전파를 탔는데, 다양한 버전 중에서도 고인이 해설한 버전이 가장 유명하다. 만화영화 ‘101마리 달마시안’, ‘내친구 드래곤’ 등에도 목소리를 남겼다.



TBS 개국 후 1990∼2007년 성우 배한성과 함께 ‘함께 가는 저녁길’을 진행했으며, ‘똑소리 아줌마’라는 별명이 붙었다. ‘세바퀴’, ‘공감토크쇼 놀러와’ 등 TV 프로그램에도 자주 출연했다.



1975년 대한민국 방송대상 라디오부문 대상, 2020년 보관문화훈장을 받았다.



유족은 남편 박희민씨와 사이에 아들 준혁·진재씨, 며느리 채자연·김현민씨 등이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 23호실에 마련됐다. 발인은 3일 오전 6시20분.

