[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 3일 (토요일) 시간 끌면 더 손해… 빠른 손절이 답

96년생 일에 주변사람의 말에 귀 기울여라. 84년생 여성은 단아한 모습이 더욱 아름답다. 72년생 화려함을 지양하고 수수함을 견지하라. 60년생 의욕만으로 되는 일이 없다. 48년생 잘못되었다 싶으면 신속히 바꾸어라. 36년생 최선을 다했으면 차분히 지켜볼 것.

97년생 힘들 때 도와주어야 진정한 나의 사람이다. 85년생 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다. 73년생 기대하지 않았지만 의외의 행운이 찾아옴. 61년생 부동산업 건축업 대부업은 광고에 성과가 있다. 49년생 하는 일이 늦어지는 운이다. 37년생 전혀 다른 방향으로 관심을 가져볼 것.

98년생 개성을 잃지 말고 돋보이게 하라. 86년생 머뭇거리는 사이에 자리를 빼앗긴다. 74년생 이끌어주는 귀인을 만날 운이다. 62년생 과욕만 부리지 않는다면 길하다. 50년생 입에는 쓴 것일지라도 뱉지 말고 삼켜두라. 38년생 주변이 안정되고 편안하다.

99년생 구사 일로 갑자기 문제를 야기할 수 있다. 87년생 가늠키 힘들면 조언이 구사가 상책이다. 75년생 아직도 금전적으로 고심이 온다. 63년생 어려운 고비가 있지만 그리 길지는 않다. 51년생 사소한 일에 의미부여하지 마라. 39년생 일에 머뭇거리다 시기 놓칠라.

00년생 작은 배려와 친절로 덕망이 높아진다. 88년생 무지몽매한 사람과의 대화는 어렵다. 76년생 도에 넘치는 행동은 구설을 불러올 뿐이다. 64년생 금전재물로 인하여 의가 상할 운이다. 52년생 아동품점 악세살이 보석상점은 광고에 성과가 있다. 40년생 서운한 마음이 들더라도 수용해야 함. 28년생 구름이 되고 싶지만 지금은 시기가 아니다.

01년생 무엇을 취하고 버려야할지 제대로 판단해라. 89년생 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 77년생 비겁하다는 소리는 듣지 않도록 하라. 65년생 상`하 유대관계에 신경 쓰면 해결된다. 53년생 심중에 변화가 많지만 흔들리지 마라 41년생 거친 파도가 잠잠해지면서 안정된다. 29년생 수시로 나타나는 현상에 귀 기울여라.

02년생 무관심으로 연연하니 안타까운 마음뿐이다. 90년생 희생정신이 없는 남녀관계는 오래못간다. 78년생 낙천적이고 긍정적인 자세가 필요한 때임. 66년생 눈에 보이는 성과는 늦어지는 운이다. 54년생 마음을 어떻게 내느냐에 따라 달라진다. 42년생 약속과 정해진 시간 잘 지킬 것. 30년생 서로 다른 것을 주고받는 것이 현명하다.

03년생 열과 성을 다한다면 좋은 결과가 온다. 91년생 약간의 고초는 혼자 감수해야할 몫이다. 79년생 일찍 포기하지 말라 기회가 찾아온다. 67년생 손실이 오면 정리하는 것이 이익이다. 55년생 자동차매매 광고업 대부업은 광고에 성과가 있다. 43년생 순간적인 방심이 화를 부른다. 31년생 타인에 피해를 주거나 도가 지나치면 안좋다.

04년생 매매에 시간을 끌면 손해보니 바로 처리하라. 92년생 인재가 모이고 조력자가 찾아온다. 80년생 하나보다는 둘을 보고 판단하고 결정하라. 68년생 적당하게 완급을 조절할 줄 알아야 한다. 56년생 앞이 잘 보이지 않을 때는 멈추어라. 44년생 이웃이나 친구와 보내는 시간이 좋다. 32년생 암시를 이해해야 문제 해결에 도움이 된다.

05년생 응어리가 가슴속에 누적되면 병이 될 수 있다. 93년생 일에 대한 만족감을 채우기엔 부족하다. 81년생 뜬구름 잡는 식의 행동은 지양해야 함. 69년생 금전 거래에 중개인을 거치면 위험하다. 57년생 투명하지 못한 일에는 함정이 있다. 45년생 유행병이나 호흡기계 질환 조심해야 함. 33년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다.

06년생 말실수로 연인간에 냉담해지기 쉽다. 94년생 하고 싶은 것은 많지만 쉽게 옮기기는 어렵다. 82년생 어떠한 상황에서도 친절히 행동하라. 70년생 불리한 건 어쩔 수 없으니 최선을 다하라. 58년생 생각날 때마다 미루지 말고 해결해야 함. 46년생 가만있지 말고 할일을 만들 것. 34년생 작은 부주의로 인한 안전사고가 우려된다.

95년생 친구와 가족들의 섭섭함을 사게 된다. 78년생 자신이 갈 길이 아니면 머뭇거리지 마라. 71년생 진흙탕 속에서 벗어나 날아갈 것만 같다. 59년생 요구사항이 불쾌하지만 수용함이 좋다. 47년생 지금보다 더 나빠지지는 않을 것이다. 35년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직여라.

