[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 2일 (금요일) 금전 문제, 실마리가 보입니다… 힘내세요!

96년생 생각보다 해결하기가 호락호락하지 않다. 84년생 땀나도록 뛰면 이루지 못할 것이 없다. 72년생 집착하지 말고 초연히 대처해야 한다. 60년생 탐욕을 부린다고 되는 것이 아니다. 49년생 당면 일에 큰 기대는 하지 않는 것이 좋다. 36년생 재차 확인하는 습관을 가질 것.

97년생 지속적 변화를 추구하면 결과가 나타난다. 85년생 지병이 있는 사람은 병세가 호전된다. 73년생 유흥 및 오락은 적당한 선에서 마무리하라. 61년생 거래처나 아끼는 공간을 점검하고 관리하라. 49년생 따뜻한 말 한 마디가 의외로 좋은 성과다. 37년생 간섭하면 멀어지고 칭찬하면 가까워 진다.

98년생 마음먹은 대로 현실이 따라주지 않는다. 86년생 민첩한 것은 좋지만 오늘은 자리를 지켜라. 74년생 맘에 차지 않겠지만 꾸준히 공을 들여 보라. 62년생 휴대폰점 전기전자 운동구점은 광고에 성과가 있다. 50년생 중도하차할 만하면 미련 없이 내려라. 38년생 하고 싶은 것은 미루지 말고 해야 함.

99년생 목표지점을 앞두고 있다면 차분하게 하라. 87년생 새로운 거래일수록 신중하라. 75년생 화해하고 타협할 줄 알아야 미래가 있다. 63년생 주류업 건강식품점 편의점은 광고에 성과가 있다. 51년생 가부 결정을 할 때는 명쾌히 해야 한다. 39년생 앞에 나섬을 삼가고 말은 가려서 할 것.

00년생 남의 눈치 보지 말고 소신을 가지고 임하라. 88년생 경험이 풍부한 사람의 충고를 듣자. 76년생 진리는 생각보다 멀리 있지 않음을 알라. 64년생 변화하고자 마음먹었다면 지체할 필요 없다. 52년생 손해 보는 마음으로 임하다 보면 좋아진다. 40년생 친인척 동기간에 정을 먼저 내보라. 28년생 노력만으로 모든 것을 다 이룰 수 없다.

01년생 객관적인 면과 주관적인 면을 함께 생각하라. 89년생 마음이 아프더라도 현재 모습을 인정하라. 77년생 소망하던 일이 이루어지는 길운이다. 65년생 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다. 53년생 운수업 통신업 대리업은 광고에 성과가 있다. 41년생 질서를 지키면서 부지런히 일하자. 29년생 진실한 종교란 영원을 추구하는 마음이다.

02년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다. 90년생 집안이 부산하지만 밖으로 나서지 마라. 78년생 무관심이 적이다. 진정성이 필요하다. 66년생 생각 없이 뱉은 말이 부담되어 돌아올 운. 54년생 상대를 이해하고 배려함에 미래는 장밋빛. 42년생 사람 많고 복잡한 곳 출입 삼갈 것. 30년생 변화의 사이클이 짧아지는 시기다

03년생 작은 일에 가족들이 모두 미소지을 수 있다. 91년생 가만있으면 중간은 간다는 말이 있다. 79년생 감정적으로 처리하다 보면 구설이 따른다. 67년생 파고들면 들수록 어렵게 꼬일 운이다. 55년생 지금 시작하는 것은 적절치 못함. 43년생 현재 일을 믿고 맡길 데가 없다. 31년생 다시 시작하는 마음으로 걸음을 내딛자.

04년생 급격한 변화나 이동은 다음기회로 미루어라. 92년생 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라. 80년생 자신의 재능을 과대평가하는 것은 위험하다. 68년생 진솔하게 접근한다면 반드시 이룰 것이다. 56년생 운수업 통신업 대리업은 광고에 성과가 있다. 44년생 사소한 질병도 그때그때 체크해 나갈 것. 32년생 생각은 많지만 몸이 따라가지 못한다.

05년생 큰 것을 얻기에는 역부족의 운이다. 93년생 허물없는 건 좋지만 지킬 건 지켜라. 81년생 대물을 잡으려고 나섰다면 과감하게 하라. 69년생 누구를 위한다는 명목이라면 일찍 접어야 한다. 57년생 막혔던 일이 술술 풀려나가니 재미남. 45년생 할 말은 하고 지나가야 후회 않는다. 33년생 여행이나 오랜 외출은 삼가는 것이 좋다.

06년생 현재 일은 적극적으로 해결해야한다. 94년생 무리한 행동을 중단하라 불이익이 따른다. 82년생 독창성으로 승부해야 바라는 바 움켜쥔다. 70년생 원만한 대인관계가 곧 문제해결의 열쇠다. 58년생 걱정했던 경제적인 문제가 해결책이 보인다. 46년생 겉모양 보고 판단마라. 속내가 더 중요함. 34년생 사소한 약속라도 끝까지 지켜라.

95년생 의무를 다하지 않으면 자격 상실당한다. 83년생 경쟁에 한발 물러서는 것이 득이 된다. 71년생 열정만큼 결과가 미약한 건 어쩔 수 없다. 59년생 조금 무리하더라도 테크닉을 써보라. 47년생 자신의 생각이 틀릴 수도 있다. 35년생 무심코 길을 지나다가 귀인을 만난다.

백운철학원

