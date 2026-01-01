[속보] 문재인 전 대통령 “지방선거서 극우내란 세력 심판 중요”

조국혁신당 조국 대표와 의원들이 1일 문재인 전 대통령을 예방, 기념촬영하고 있다. 뉴시스

문재인 전 대통령은 1일 새해를 맞아 예방한 조국 조국혁신당 대표에게 "내란 청산은 현재 진행형이고, 올해 지방선거에서 극우 내란 세력들에 대한 정치적 심판이 매우 중요하다"고 했다.

조국혁신당은 이날 오후 보도자료를 내고 문 전 대통령이 이같이 말하며 "중앙정부의 민주 정부로의 교체가 지방정부의 교체로 이어져야 한다. 큰 연대의 틀을 유지하면서 민주 진영의 큰 승리와 조국혁신당의 의미 있는 성과가 이뤄지기를 바란다"고 했다고 전했다.

이어 문 전 대통령은 "윤석열 정부 조기 종식에 앞장서 주신 것에 대해 감사하다"며 "조국혁신당은 정치사상 초유의 실험이었고 성공을 거뒀다. 더 의미 있는 결실을 맺길 바란다"고 말했다.

아울러 "민주 정부를 거치면서 민주주의가 거듭 발전해 왔음에도 계엄·내란으로 취약성을 드러내기도 했다. 극우 내란 정당은 반성은커녕 내란을 두둔하는 등 놀라울 지경"이라며 "민주주의를 확장하고 더 튼실하게 만드는 일이 조국혁신당의 임무"라고 강조했다.

문 전 대통령은 "이재명 정부의 성공을 위해 레드팀 역할을 할 것이며, 이러한 역할이 민주 진영 전체에 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

