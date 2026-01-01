BTS, 3월 새 앨범 들고 돌아온다

글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)이 3월20일 새 앨범으로 컴백한다. 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 3년9개월 만이다.



1일 소속사 빅히트뮤직는 BTS가 2026년 새해를 맞아 손 글씨로 쓴 ‘아미’(팬덤명)에 쓴 편지를 공개했다. 이 편지는 한결같이 곁을 지켜준 팬들에 대한 감사와 함께 ‘2026.3.20’이라는 날짜가 적혔다. 컴백 시기를 공식화한 것이다.

글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)이 2026년 새해를 맞아 팬들에게 보낸 편지를 통해 3월20일에 새 앨범으로 컴백한다고 밝혔다. 사진은 BTS 멤버들이 직접 쓴 편지. 빅히트뮤직 제공

편지에서 멤버들을 저마다 컴백에 대한 기대감을 드러냈다. 리더 RM은 편지에서 “그 누구보다 (컴백을) 간절히 기다렸다”고 적었고, 진은 “기다려주셔서 너무 감사드린다”고 했다. 슈가는 “올해도 즐겁게 함께 합시다. 사랑합시다”라고 썼고, 제이홉은 “드디어 생각했던 게 현실로”라고 적었다. 지민과 뷔도 각각 “우리가 만나는 해가 찾아왔다”, “2026년에는 더 많이 좋은 추억으로 갈 테니까 기대해 달라”고 했다. 정국은 “보고 싶네요! 올해도 잘 부탁드린다”고 전했다.



이번 편지는 지난 3년간 팬 플랫폼 위버스(Weverse) 멤버십을 유지하며 BTS와 추억을 쌓아온 아미를 위한 선물로, BTS는 이 편지를 팬들의 자택으로 보냈다. 실물 편지를 수령하지 못한 회원들은 1월 말 위버스에서 동일한 메시지를 받아볼 수 있다.



BTS는 또한 전날 밤 위버스 라이브를 통해 새해맞이 카운트다운도 했다. 멤버들은 “올해는 무사히 컴백해 앨범이 잘됐으면 좋겠다”며 “BTS 대박 나자”고 기원했다.

