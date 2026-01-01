접경지서 떡국 한그릇… 통일차관, 민통선 마을 찾아

김남중 통일부 차관이 2026년 새해 첫날 경기도 파주 민간인통제선 이북 지역 주민들과 함께 해맞이 기원 행사에 함께 했다.

김남중 통일부 차관(왼쪽 세번째)이 2026년 새해 첫 일정으로 1일 민간인통제선 이북 지역 주민들을 만나 함께 떡국을 먹고 있다. 통일부 제공

김 차관은 1일 첫 일정으로 대성동 마을과 통일촌, 해마루촌 등 북한과 가장 가까운 접경지역 마을을 찾아 신년 제례 행사에 참석했다. 행사는 과거 남북 간 확성기 방송과 소음전으로 고통을 겪었던 접경지역 주민들과 새해를 맞으며 평화의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

김 차관은 2026년을 ‘한반도 평화공존의 원년’으로 만들겠다는 의지를 밝혔다. 또 어렵게 되찾은 접경지역의 평화로운 일상을 유지하기 위해 열심히 노력하겠다고 강조했다.행사가 끝난 뒤에는 주민들이 직접 준비한 떡국을 함께 먹었다. 새해 덕담을 주고받으며 주민들의 민원을 듣고, 2월 중 접경지역 주민이 참여하는 민관협의체를 구성해 문제를 해결해 나가겠다고 약속했다.

통일부는 이번 방문을 “평화와 민생을 동시에 챙기겠다는 이재명정부의 의지를 보여준 것”이라며 “앞으로도 접경지역 주민들과 긴밀히 소통하며 분단의 고통을 치유하기 위한 방안을 찾아 가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지