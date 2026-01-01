‘유령 출몰설’ 총리 공관 입주한 다카이치 “귀신 아직 못 만나”

최근 총리 공관으로 이사한 다카이치 사나에 일본 총리가 “전설의 귀신과는 아직 만나지 못했다”라고 밝혔다.
다카이치 총리는 지난달 31일 소셜미디어 엑스(X)에 올린 글에서 “그제 이사를 마치고 해넘이는 총리 관저 옆 총리 공관에서 맞이한다”며 이 같이 말했다. 총리 집무 공간인 관저에서 걸어서 1분 정도 걸리는 곳에 새로 터를 잡아 비상 상황 발생 시 즉시 대응 태세를 갖췄음을 강조하면서 ‘유령 출몰설’에 대해 직접 언급한 것이다.
일본에선 정부가 마련해 주는 고위 공무원 숙소를 ‘공저’(公邸·공관), 집무 공간을 ‘관저’(官邸)라고 부른다. 다카이치 총리는 지난해 10월21일 취임 후 줄곧 기존 거처인 중의원(하원) 의원 숙소에 머물며 국정을 돌봤다. 중의원 숙소는 총리 관저에서 400m 정도 떨어져 있어 차량으로 이동해야 한다.
최근 아오모리현 앞바다에서 규모 7.5 강진이 일어났을 때 다카이치 총리는 35분 뒤에 관저에 모습을 드러내 일부 야당으로부터 ‘거처를 공관으로 옮겨야 한다’는 지적을 받았다. 다카이치 총리는 연말연시 휴가를 맞아 12월29일 공관으로 이사했다.
현재의 총리 공관은 1929년 지어진 옛 관저를 개보수해 2005년 4월부터 사용되고 있다. 2002년 새 총리 관저가 들어서면서 옛 관저를 용도 변경한 것이다. 지상 3층, 지하 1층 규모로 24시간 대응 가능한 업무 공간 외에 국내외 손님들을 맞을 수 있는 응접실도 갖추고 있다.
하지만 2012년 12월 재집권한 아베 신조 전 총리는 “생활과 업무를 분리하고 싶다”며 차로 15분 거리인 도쿄 시부야구 자택에서 관저로 출퇴근했다. 그의 후임자인 스가 요시히데 전 총리 역시 중의원 숙소에서 거주했다.
이들이 총리 공관 입주를 꺼린 이유는 분명치 않으나, 1932년 해군 장교들이 일으킨 쿠데타로 당시 총리가 암살된 사건과 관련이 있다는 억측이 나돌기도 했다. 공관에서 지낸 총리 중 단명하거나 불운한 결말을 맞은 사례가 나오면서 ‘터가 좋지 않다’거나 ‘유령이 나온다’는 소문도 나왔다. 아베 전 총리는 “공관에서 유령을 봤다는 이야기를 모리 요시로 전 총리로부터 들었다”고 말해 ‘유령 출몰설’에 기름을 부었다.
2021년 취임한 기시다 후미오 전 총리부터는 다시 공관을 사용하기 시작했다.
기시다 전 총리는 공관 입주 후 첫 출근길에 기자들로부터 ‘유령을 봤느냐’는 질문을 받고 “아직 못 봤다. 어제 잠을 푹 잤다”고 답했다.
그의 후임인 이시바 시게루 전 총리 역시 유령 출몰설에 관한 질문을 받았다. 이시바 전 총리는 “나는 ‘오바케의 Q타로’ 세대라 별로 안 무섭다”고 답했다. ‘도라에몽’의 전초작 격인 ‘오바케의 Q타로’는 평범한 초등학생이 주운 알에서 유령이 태어나자 같이 살면서 겪게 되는 일을 그린 1960년대 유명 만화이다.
