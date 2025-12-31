한성숙 “새해 성장 사다리 복원 추진…회복 넘어 성장해야”

한성숙 중소벤처기업부 장관은 31일 중소·벤처·소상공인의 ‘성장 사다리 복원’을 새해 핵심 목표로 제시했다.
한 장관은 이날 신년사를 통해 새해를 “회복을 넘어 성장으로 나아가는 해“로 규정하고 이같이 밝혔다.
그는 새해 주요 정책으로 △지역 민생 회복 △창업·벤처 활성화 △제조 중소기업 혁신 성장 지원 △공정·상생 생태계 조성 등을 추진하겠다고 강조했다.
먼저 소상공인 분야와 관련해 “230만 영세 소상공인을 위한 경영안정 바우처를 25만원씩 지원하고, 소상공인 위기 징후 포착부터 폐업 및 재도전·재취업까지 하나로 연결해 다시 도전할 수 있는 구조를 만들겠다”고 말했다.
또 “코리아그랜드페스티벌은 글로컬 행사로 확장하고, 연 1만명의 로컬창업가를 발굴하는 등 청년·상권 주도 성장형 소상공인을 육성하겠다”고 밝혔다.
창업·벤처 분야에 대해서는 “연기금·퇴직연금 등 민간의 벤처투자 유인 구조를 강화하고, 1조6000억원의 정부 모태펀드를 마중물로 공급해 연간 벤처투자 40조원 시대를 열겠다”고 말했다.
이어 “창업기업 공공구매 제도를 개편해 정부가 스타트업의 첫 번째 구매창구가 되겠다”고 덧붙였다.
제조 중소기업 정책과 관련해서는 “중소 제조 스마트공장을 2030년까지 1만2000개 구축하고, 중견기업으로 도약을 위한 점프업 프로그램을 확대하겠다”며 “돈이 되는 연구·개발(R&D)에 집중적으로 투자하고, 중소기업이 강한 K-소비재와 온라인 수출 지원도 확대하겠다”고도 했다.
공정·상생 분야에서는 “기술 탈취 불공정 기업은 무관용으로 대응하는 한편, 상생협력 범위를 온라인플랫폼, 금융 등 기업 생태계 전반으로 확장하겠다”며 “대기업과 스타트업이 함께 성장하는 상생 생태계를 만들겠다”고 말했다.
한 장관은 “소상공인은 두터운 안전망 구축과 소비 진작으로, 창업·벤처기업은 과감한 투자와 공공 구매로, 중소기업은 신속한 대금 지급을 위한 정책으로 대한민국 경제 곳곳에 돈이 돌게 하겠다”고 했다.
