靑 “정책 생중계, 47개 모든 부처로 확대”

이재명 대통령이 취임 이후 국무회의, 수석보좌관회의, 업무보고 등에서 적극적으로 활용해 온 ‘정책 생중계’ 시스템이 새해부터 모든 정부 부처로 확대된다.

이규연 홍보소통수석이 31일 청와대 춘추관에서 KTV 생중계 확대 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 브리핑에서 “내년 1월부터 청와대뿐 아니라 47개 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다”고 밝혔다.



이 수석은 “역대 정부 중 최초로 국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심을 가질 만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침”이라며 “상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 알릴 방침”이라고 말했다.



현재 생중계가 진행되는 광복절·개천절·국군의날 기념행사 등 주요 일정 외에 일반적인 정책토론회 등도 생중계로 공개하겠다는 것이다. 각 부처에서 판단하기에 생중계가 필요한 행사가 있으면 KTV에 신청하고, KTV는 ‘원스톱’으로 촬영·중계·송출 등을 지원하는 방식이라고 이 수석은 설명했다.



이 수석은 “정책 생중계 확대를 통해 국정 운영의 투명성은 더욱 강화되고 정책신뢰도도 높아질 것”이라며 “개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정철학을 과감하게 실천해 열린 정부, 생중계 정부를 실현해 나가겠다”고 말했다.

