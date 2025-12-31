강추위 뚫고 해돋이… 새해 첫날 최저 -16도

새해 첫날인 1일은 전국 대부분 지역이 영하 10도 아래로 내려가며 강추위가 이어지겠다.
31일 기상청에 따르면 1일 아침 전국 최저기온은 영하 16~4도, 낮 최고기온은 영하 6도에서 영상 3도로 예보됐다. 평년 최저기온이 영하 11도인 것과 비교하면 매우 추운 수준이다.
밤에는 일부 지역에 눈 소식도 있다. 전라 서해안과 제주에서 눈이 내리겠고 제주 산지에서는 낮에도 0.1㎝ 미만의 눈이 쌓일 전망이다.
2일에도 전국 아침 최저기온이 영하 17도까지 내려가면서 강추위가 계속된다. 전북 서해안, 남부 내륙, 전남 서해안, 광주와 전남 등에는 눈 예보가 내려졌다. 울릉도와 독도에는 31일 오전부터 사흘간 최대 30㎝ 눈이 쌓이겠다.
연말연시 강추위가 이어지면서 질병관리청은 한랭 질환 예방을 위한 건강관리를 당부했다. 한랭 질환은 추위가 직접 원인이 돼 인체에 피해를 줄 수 있는 질환으로 저체온증(전신성), 동상·동창(국소성)이 대표적이다.
질병청이 12월부터 한랭 질환 응급실감시체계를 운영한 결과 총 106명의 한랭 질환자가 신고됐다. 80대 이상이 39.6%를 차지했고, 70대가 18.9%를 차지했다. 질환별로는 저체온증이 92.5%이고 발생장소는 실외가 79.2%로 가장 많았다. 전년도 같은 기간(107명) 대비 소폭 감소했으나 사망자는 3건으로 전년과 동일했다.
질병청은 겨울철 음주 주의도 강조했다. 2024년 한랭 질환 환자의 5명 중 1명(21.3%)은 음주 상태였다. 술을 마시면 열이 올랐다가 급격히 체온이 떨어지지만 체온 저하를 인지하지 못하게 된다.
