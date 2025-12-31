한국연구재단, 인권경영시스템 인증 취득

한국연구재단이 인권경영시스템(HRMS) 인증을 취득했다.

31일 중소벤처기업인증원에 따르면, 지난 29일 한국연구재단 대전청사 본관에서 엄진엽 중소벤처기업인증원 원장과 홍원화 한국연구재단 이사장을 비롯해 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 인권경영시스템 인증서 및 인증 현판 수여식이 진행됐다.

지난 29일 한국연구재단 대전청사 본관에서 엄진엽 중소벤처기업인증원 원장(오른쪽)과 홍원화 한국연구재단 이사장이 각각 인권경영시스템 인증서와 인증 현판을 들고 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

인권경영시스템 인증은 유엔 국제인권선언과 국가인권위원회 인권경영 가이드라인 등 국제 인권경영 기준을 바탕으로, 기관의 인권경영 체계 구축 수준과 인권리스크 관리 활동을 종합적으로 평가해 인증을 부여하는 제도다.

한국연구재단은 지난 3월 인권 전담부서인 ‘윤리경영팀’을 신설하고, 인권 전담 인력을 배치하는 등 윤리경영 거버넌스 강화를 통해 전사적인 인권경영 체계를 확립한 게 호평받았다. 특히 ‘NRF 인권경영 선포식’개최와 ‘노사공동 인권경영 선언문’채택을 통해 인권경영을 최우선 가치화로 삼고 노사 공동의 인권경영을 강조하는 한편, ‘찾아가는 연구현장 간담회’와 ‘직원 모시는 날’을 신규로 추진하며 내․외부 이해관계자와의 소통을 기반으로 현장 밀착형 인권경영을 실천했다.

홍원화 한국연구재단 이사장은 “앞으로도 인권 존중 경영을 통해 공공기관으로서의 사회적 책무를 다할 것”이라고 밝혔다.

엄진엽 중소벤처기업인증원 원장은 “한국연구재단은 대한민국의 학술 및 과학기술 진흥과 연구역량 제고를 위해 R&D 예산을 총괄하는 막중한 책임을 갖고 있는 공공기관으로서 이번 인권경영시스템 인증 획득은 매우 의미가 깊다”며, “한국연구재단의 인증 소식은 인권경영시스템 인증 도입을 검토하는 공공기관에게 선도적 귀감이 될 것이라 기대한다”고 말했다.

