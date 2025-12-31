르무통, 우주텍 순천시로부터 감사패 수상

사진 출처 : 르무통

‘편하지 않으면 출시하지 않는다’는 브랜드 철학을 가진 걷기 편한 신발 브랜드 르무통(LeMouton)이 순천시로부터 걷기 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다.

르무통은 지난 12월 24일 수요일, 순천시에서 열린 ‘2025년 시정발전 유공 시민 표창 수여식’에참석했으며, 이날 ㈜우주텍 허민수 대표가 참석해 순천시장으로부터 감사패를 전달받았다고 밝혔다.

순천시는 이번 감사패 수여의 배경에 대해 “걷기 행사를 성공적으로 추진하여 정원문화 발전과 걷기 문화 확산에 크게 기여하였기에 감사패를 전달한다”라고 전했다.

올 한 해 르무통은 순천시와의 업무협약을 바탕으로 다양한 걷기 캠페인을 진행하며, 순천만국가정원에서 오프라인 캠페인 ‘르무통 빌리지’를 성황리에 개최했다. 특히, 신청을 통해 모집된 참가자들과 함께 순천만국가정원의 아름다운 풍경 속을 걷는 걷기 축제 ‘르무통 산책회’를 성공적으로 추진하며, 시민과 관람객들에게 큰 호응을 얻어 ‘함께 걷는 즐거움’과 브랜드의 핵심 가치인 ‘편안함’을 진정성 있게 전달했다는 평가를 받았다.

르무통 관계자는 “순천시와의 협력을 통해 걷기 좋은 순천만국가정원의 매력을 알리고, 많은 분과 걷는 즐거움을 나눌 수 있어 뜻깊은 한 해였다”라며, “앞으로도 르무통은 브랜드의 본질인 ‘편안함’을 바탕으로 걷기 문화를 확산하는 다양한 활동을 지속해 나갈 것”이라고 전했다.

한편, 르무통은 순천만국가정원에서의 캠페인 외에도 ‘편안함’과 ‘걷기’라는 브랜드 가치를 중심으로 다양한 활동을 진행해 왔다. 걷기 좋은 길인 문경새재에서 오프라인 캠페인, 국가유산청과 함께하는 ‘국가유산 방문 캠페인 - 산사의 길’ 동참, 일본 ‘도쿄 산책회’ 개최 등 국내외 다방면으로 활동을 꾸준히 이어왔다.

