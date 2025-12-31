강민경·고현정·엄정화·정재형 송년회 "2025년 수고 많으셨다"

듀오 '다비치' 강민경이 배우 고현정, 엄정화, 작곡가 정재형과 함께한 연말 모임을 공개했다.

강민경은 지난 30일 자신의 소셜미디어에 "2025년 모두모두 수고 많으셨습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 강민경이 고현정, 엄정화, 정재형과 한자리에 모여 케이크와 술을 곁들이며 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

네 사람은 편안한 차림으로 미소를 지으며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

강민경은 하트 모양 케이크 사진도 공개했다. 케이크에는 "허그"라는 문구가 적혀 눈길을 끌었다.

강민경은 "현정 언니가 사 온 케이크 하나로 모두가 행복해진 저녁"이라고 덧붙였다.

또 고현정과 엄정화를 "퀸"이라고 부르며 애정을 드러내기도 했다. 네 사람은 술잔을 맞대며 한 해를 마무리했다.

한편 강민경이 속한 다비치는 내년 1월 24~25일 서울 올림픽공원 케이스포 돔(KSPO DOME)에서 콘서트를 열고 팬들과 만난다.

