하하, 지예은에게 사과…"아픈 줄도 모르고 놀려, 마음 안 좋았다"

방송인 하하가 갑상선 질환으로 활동을 중단했던 지예은에게 사과했다.

30일 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서는 '2025 SBS 방송연예대상'이 개최됐다.

이날 특별상을 수상한 하하는 "사실 전혀 몰랐다. 오늘 옷 입고 나가는데 아내가 '오빠 오늘 어디가?'라고 묻더라. 이 상 받으러 온 것 같다고 하더라"고 말했다.

이어 "'엑스맨'부터 SBS와 20년 넘게 인연을 맺고 있다. 꾸준히 하다 보니까 '런닝맨'도 곧 17년이 된다"며 "제가 특출나거나 뛰어나지 않지만 열심히 해서 주는 상이라고 생각한다"고 밝혔다.

그러면서 "'런닝맨'을 하면서 세 아이의 아빠가 됐다. 집에서 묵묵히 뒷바라지해 준 아내 별이의 공이 크다. 제 M본부에서 상을 못 받아 속상해하던 드림이에게 오늘은 상을 들고 갈 수 있을 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

하하는 또한 지예은에게 진심 어린 사과를 건네 눈길을 끌었다.

그는 "올해 예은이가 좀 아팠었는데 제가 마음이 안 좋았다. 아픈 줄도 모르고 엄청 놀렸다"고 말했다.

이어 "예은이가 눈물을 흘릴 때 나약한 자식이라고 생각했는데 다시 한번 사과드리고, 내년에 열심히 뛰어서 즐거운 행복을 드릴 수 있는 런닝맨이 되겠다"고 애정을 드러냈다.

한편 지예은은 지난 8월 갑상선 질환으로 활동을 중단했고, 3주간의 휴식기를 보낸 뒤 '런닝맨'에 복귀했다. 이날 지예은은 쇼·버라이어티 부문 우수상을 수상했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지