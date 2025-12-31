안효섭, 美 '지미 팰런쇼'로 새해 연다

배우 안효섭이 '지미 팰런쇼'로 새해 시작을 알린다.

안효섭은 다음 달 12일 오후 11시35분(현지시간) 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연한다. 세계적인 영향력을 지닌 스타들이 거쳐 가는 토크쇼로, 안효섭의 세계 콘텐츠 시장에서 위치를 상징적으로 보여준다.

올해 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터'와 영화 '전지적 독자 시점'에서 활약했다. 케이팝 데몬 헌터스는 공개 27주 만에 누적조회수 5억회를 돌파, 가장 인기있는 넷플릭스 영화로 기록됐다. 안효섭이 목소리 연기한 사자보이즈 '진우'는 신드롬급 인기를 끌었다. OST는 그래미 어워드 5개 부문 후보에 올랐고, 미국 음반협회에서 더블 플래티넘 인증을 받았다.

내년 SBS TV '오늘도 매진했습니다'로 인사할 예정이다. 쓰리잡 농부 '매튜 리'(안효섭)와 악성불면증 톱 쇼호스트 '담예진'(채원빈)이 밤낮없이 만나면서 펼치는 이야기다. '사내맞선'(2022) 이후 4년만의 로코물로 기대를 모은다.

