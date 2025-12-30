추계위 “2040년 부족 의사 수 5704명∼1만1136명”

의대 증원 규모를 논의하는 ‘의사인력 수급추계위원회’(추계위)가 2040년 국내 의사 수가 최대 1만1136명 부족할 것이란 추계 결과를 내놨다. 정부는 이를 토대로 이르면 다음 달 2027학년도 의대 정원을 확정한다.



추계위는 30일 회의를 열고 의사 수급 추계 결과를 심의·확정했다. 추계위에 따르면 의사 부족 규모는 2035년 1535명~4923명, 2040년 5704명~1만1136명이다. 이는 윤석열정부가 2000명을 증원하며 내놓았던 전망(2035년 1만5000명 부족)보다 크게 적은 수치다.

한 대학병원에서 의료진이 오가고 있다. 뉴스1

추계위는 기초모형과 인공지능(AI) 도입에 따른 생산성 변화, 의료 이용 적정화 정책 등 시나리오를 적용한 결과를 구분해 내놨다. 의사 수요·공급 모두 미래 의료 환경 변화에 따라 달라질 수 있다는 것이다. 모형의 바탕이 되는 수요와 공급도 두 가지 방식으로 추계했다. 다만 추계위 측은 “시나리오 적용을 안 한 기초모형을 우선한다”고 했다.



2027년 의대 정원은 다음 달 보건의료정책심의위원회를 거쳐 보건복지부와 교육부 협의로 최종 확정될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지