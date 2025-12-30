국힘 당무위 “당원게시판 사건 한동훈에 관리 책임”

국민의힘 당무감사위원회는 30일 한동훈 전 대표 가족이 연루된 당원 게시판(당게) 논란과 관련해 “한 전 대표에게 관리 책임이 있음을 확인했다”고 밝혔다. 당무감사위는 이번 사안을 대규모 여론조작 사건인 ‘드루킹 사건’에 빗대며 심각성을 지적하면서도 구체적인 징계 수위는 제시하지 않은 채 판단을 윤리위원회에 넘겼다. 한 전 대표는 당게 논란 발생 이후 처음으로 가족들이 일부 글을 올린 사실을 인정하면서도, 이번 당무 감사를 ‘정치 공세’로 규정하며 관리 책임을 물을 사안은 아니라고 반박했다.



당무감사위는 이날 보도자료를 통해 ‘당게 사건’과 관련해 문제의 5개 계정이 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하며 이들 계정의 87.6%가 단 2개의 인터넷 주소(IP)에서 작성된 여론조작 정황이 확인됐다고 밝혔다.

한동훈 국민의힘 전 대표. 뉴시스

당무감사위는 “당게에서 조직적으로 활동하며 윤석열 전 대통령 부부와 당내 인사를 비방하고 비정상적으로 여론을 조작한 것은 당원 규정상 성실의무, 윤리 규칙상 품위유지, 당게 운영정책을 심각하게 위반한 해당 행위”라고 설명했다.



당게 논란은 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 한동훈 당시 대표와 가족 명의의 계정으로 윤석열 전 대통령 부부와 당내 인사 등을 비방하는 글이 반복 게시됐다는 의혹이다. 이후 장동혁 대표 취임 뒤 이호선 당무감사위원장이 임명되며 지난달 28일 관련 당무 감사가 시작됐다.



한 전 대표는 감사 결과 발표 이후 SBS 라디오에 출연해 자신의 가족들이 당게에 글을 올린 것은 맞다고 시인했다.



그는 “1년 반 전쯤에 저와 제 가족들에 대해 입에 담을 수 없는 욕설 게시물이 당게를 뒤덮고 있었다”면서 “그런 상황에서 (가족들이) 익명을 보장하는 당원 게시판에 윤 전 대통령 부부 비판적 사설, 칼럼을 올린 사실 있단 걸 나중에 알게 됐다”라고 말했다. 다만 한 전 대표는 “당무감사위가 제 이름으로 (게시물을) 쓴 게 있는 것처럼 발표한 것은 명백한 허위사실”이라고 선을 그었다.



한 전 대표는 또 “1년이 훨씬 지난 일을 정치 공세를 위해 다시 꺼내는 것을 보고 안타깝다는 생각이 들었다”며 “가족이 제 정치적 지위를 이용해 부당한 이익을 취하거나 갑질·부동산 투기를 했다면 정치인에게 관리 책임이 있겠지만, 이번 사안은 그런 경우가 아니다”라고 말했다.

