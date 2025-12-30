[내일날씨] 올해 마지막 날 ‘세밑한파’ 기승…서울 체감온도 –14도

영하권 추위를 보인 25일 서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

올해의 마지막 날인 31일은 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하 5도 이하로 떨어지면서 매우 춥겠다. 한낮에도 대부분 지역이 영하권을 벗어나지 못하겠다.

기상청에 따르면, 31일 아침 최저기온은 영하 12도~0도, 낮 최고기온은 영하 5도~4도일 것으로 예상된다.

주요 도시의 예상 최저기온과 최고기온은 서울 영하 8도와 영하 3도, 인천 영하 8도와 영하 4도, 대전 영하 7도와 0도, 광주·대구 영하 3도와 1도, 울산 영하 2도와 2도, 부산 0도와 4도 등이다.

특히 서해안과 제주엔 순간풍속이 시속 55㎞(산지 70㎞) 안팎에 달하는 강풍이 예상돼 체감온도는 더욱 낮아지겠다.

서울의 경우 체감온도는 오전 한때 영하 14도까지 떨어지겠다. 경기 포천과 강원 대관령은 체감온도가 영하 20도로 내려갈 전망이다.

이른 새벽에는 충남서해안에, 새벽부터 오전 사이에는 전라서해안에 눈이 내리는 곳이 있겠다.

30일부터 31일까지 이틀간 예상 적설량은 수도권과 충청권, 전라권에 1cm 미만이다.

한파는 새해에도 이어지겠다. 새해 첫날 대부분 지역의 아침 기온은 영하 10도 안팎에 머물겠다.

새해에는 전국이 대체로 맑은 가운데, 대부분의 지역에서 해돋이를 볼 수 있겠다.

주요 지점의 해돋이(1월 1일) 시각은 서울 오전 7시 47분, 강릉 오전 7시 40분, 대전·청주 오전 7시 42분, 전주·광주 오전 7시 41분, 대구 오전 7시 36분, 부산 오전 7시 32분, 제주 오전 7시 38분 등이다.

