김동완 “유재석, 말없이 진흙탕 뛰어드는 사람”…미담 회상

그룹 신화 멤버이자 배우 김동완이 ‘국민 MC’ 유재석의 프로페셔널한 진행 태도에 존경과 응원을 전했다.

김동완은 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 과거 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 촬영 당시를 회상하는 글을 올렸다.

그는 “꽤 추운 날이었다. 오프닝을 하자마자 진흙탕에서 씨름을 하자는 상황이 나왔다”고 당시를 떠올렸다. 새벽부터 스타일링을 마치고 촬영에 임한 출연진들 사이에서는 잠시 당황스러운 분위기가 흘렀다고 전했다.

김동완은 그 순간 유재석이 아무 말 없이 먼저 진흙탕으로 뛰어들었다며 “굳이 그렇게까지 할 필요는 없었는데, 최대한 세게 뛰어드는 걸 보니 결국 모두가 함께하지 않을 수가 없었다”고 적었다.

김동완은 유재석에 대해 “늘 그렇게 촬영장의 뻣뻣함을 깨기 위해 스스로를 던져 판을 여는 촉진제 역할을 해왔다”고 평가했다. 이어 “누군가 주저하면 밀어주고, 누군가의 드립을 자연스럽게 받아 이른바 살려주는’ 사람이라며 “그 포지션이 사라지면 판은 생각보다 쉽게 정리되지 않고 오히려 지저분해질 수 있다”고 덧붙였다.

그는 일본의 방송인 타모리를 예로 들며 “많이 말하지 않고도 조용한 리액션과 분위기 조절로 판을 관장하는 존재”라고 설명한 뒤 “여러 사람과 어우러져 흐름을 이끌되 언제나 한 걸음 물러서 있어야 하는 자리”라고 유재석의 역할을 짚었다.

김동완은 “나는 그 자리에 유재석이라는 이름이 오래도록 함께하길 응원한다”며 글을 마무리했다.

유재석은 지난 29일 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 대상을 수상했다. 이번 수상으로 그는 MBC 개인 통산 9번째, 통산 21번째 대상이라는 기록을 세웠다.

