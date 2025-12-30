무신사 트레이딩, 북유럽 감성 침구 ‘테클라’ 국내 공식 유통

무신사 트레이딩은 덴마크 기반 라이프스타일 브랜드 ‘테클라(TEKLA)’를 국내에 공식 유통한다고 30일 밝혔다. 이번 파트너십을 통해 무신사 트레이딩은 기존 패션 중심의 포트폴리오를 라이프스타일 영역으로 확장한다.

테클라는 2017년 덴마크 코펜하겐을 기반으로 설립된 글로벌 브랜드다. 예술과 건축에서 영감받아 현대적이고 실용적인 디자인과 고품질의 침구, 홈웨어, 수건, 홈 패브릭 등을 선보이는 것이 특징이다.

특히 유명 연예인이 즐겨찾는 프리미엄 브랜드로 알려지며 국내에도 탄탄한 마니아층을 형성했다. 특히 사회·환경적 영향의 감소를 위해 지속적으로 노력해 온 점을 인정받아 비콥(B-Corp) 인증을 획득했다.

무신사 트레이딩은 이번 파트너십으로 테클라를 국내에 유통하며 플래그십 스토어 등 다양한 채널로 고객 접점을 적극 확대해 나갈 계획이다.

무신사 트레이딩은 테클라와의 파트너십을 시작으로 라이프스타일 브랜드로 포트폴리오를 확대해 나갈 예정이다. 무신사 트레이딩은 앞서 잔스포츠, 디키즈 등 대중적인 인지도의 패션·잡화 브랜드부터 △032c △노아 △마린 세르 △슬리피존스 등 개성있는 디자인으로 마니아층을 보유한 해외 패션 브랜드를 국내에 성공적으로 소개해 온 유통 파트너사로서 경쟁력을 구축했다.

이러한 글로벌 유통 브랜드 노하우를 바탕으로 패션과 시너지를 낼 수 있는 글로벌 라이프스타일 브랜드를 지속적으로 발굴하고 육성한다는 계획이다.

