李 대통령, 1월 4∼7일 중국 국빈 방문… 베이징서 시진핑과 정상회담

이재명 대통령이 내년 1월 초 중국 베이징을 국빈 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한다. 강유정 청와대 대변인은 30일 브리핑에서 이 대통령이 시 주석의 초청으로 내달 4일부터 7일까지 3박4일 동안 중국을 국빈 방문한다고 밝혔다. 이 대통령은 내달 4일부터 6일까지 베이징에서 시 주석과 정상회담 및 국빈 만찬 등 공식일정을 진행한다. 이어 6일부터 7일까지 상하이를 방문해 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 상하이 임시정부청사 100주년을 맞아 역사적 의미를 되돌아볼 예정이라고 강 대변인은 설명했다. 상하이에서는 한·중 간 미래 협력을 선도할 벤처 스타트업 분야에서 양국 기업 간 파트너십 촉진을 위한 일정도 소화할 예정이라고 소개했다.

이재명 대통령이 지난 10월 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다. 연합뉴스

강 대변인은 “이번 방문을 통해 양국 정상은 한·중 전략적 협력 동반자 관계의 전면적인 복원 흐름을 공고히 할 예정”이라고 설명했다.

대한상공회의소는 4대 그룹(삼성·SK·현대차·LG) 총수를 비롯해 기업인 200여명으로 구성된 경제사절단을 꾸려 방중 일정에 동행한다.

중국 정부도 이날 이 대통령 국빈 방문 일정을 공식 발표했다. 린젠 중국 외교부 대변인은 브리핑에서 “이번 방문은 이 대통령의 취임 후 첫 방중”이라며 “중국과 한국은 중요한 이웃 국가이자 협력 동반자”라고 밝혔다.

