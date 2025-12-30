보신각 등 연말 행사 준비 총력 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
서울경찰청은 오는 31일부터 내년 1월 1일까지 제야의 종 타종행사 등 다중운집행사에 대비하기 위해 인파관리 종합 안전지원대책을 시행할 예정이라고 30일 밝혔다.
올해 '제야의 종' 타종행사에는 10만 명이 몰릴 것으로 예상된다.
보신각과 인접한 지하철 1호선 종각역은 행사 종료 시간대 혼잡 및 인파밀집이 예상돼 무정차 통과가 시행될 예정이다.
서울지하철 막차 시간은 1시간 연장해 새벽 2시까지 운행한다.
인파가 몰리는 만큼 이 시간대 운행을 104차례 늘려 시민 불편을 최소화할 예정이다. 버스 일부 노선도 새벽 2시까지 연장 운행한다.
인파 관리를 위한 차량통제도 이뤄진다. 경찰은 보신각 일대 타종행사로 인해 31일 오후 6시부터 다음 날 오전 7시까지 일대 3개 도로(종로·우정국로·청계북로)를 교통을 통제한다. 투입되는 인원은 교통경찰관 400명이다.
구체적인 통제구간은 종로는 종로2가교차로에서 서린교차로까지, 청계북로는 청계2가교차로에서 모전교교차로까지다. 우정국로는 광교교차로에서 공평교차로까지 차량 이동이 제한된다.
