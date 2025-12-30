[인사] 기후에너지환경부 외

기후에너지환경부 ◆실장급 승진 △2050 탄소중립녹색성장위원회 사무차장 홍동곤 ◆국장급 전보 △수자원정책관 송호석 △물환경정책관 김은경 △한강유역환경청장 이승환
국가데이터처 ◆4급 승진 △조사시스템관리과 한정희
한국무역보험공사 ◆본부장 신규보임 △AI디지털사업본부장 유승희
정보통신정책연구원 ◆실장 △인공지능정책연구실장 문정욱 △디지털정책연구실장 김현수 △통신전파정책연구실장 라성현 △미디어정책연구실장 강준석 △국제협력센터장 황준호 ◆그룹장 △AI경제정책그룹장 문아람 △AI사회정책그룹장 이현경 △플랫폼정책그룹장 이경선 △디지털산업정책그룹장 이학기 △통신정책그룹장 염수현 △전파네트워크정책그룹장 김지환 △미디어산업분석그룹장 황유선 △미디어전략그룹장 곽동균
한국산업은행 ◆본부장 △PF본부 안욱상 △기업개선본부 양재호 △연금신탁본부 김계환 △IT·AI본부 송윤석 △금융소비자보호총괄책임자/소비자보호부 이용준 △강남지역본부 김병수 △강북지역본부 이춘원 △동남권지역본부 김시학 △대구경북지역본부 서인원 △충청지역본부 정형묵 △호남지역본부 이진재
한국산업안전보건공단 △중앙사고조사단장 김형석 △기획조정실장 양승혁 △ESG경영성과실장 신동영 △산업안전실장 이동욱 △중소기업지원실장 문병두 △건설안전실장 장경부 △교육총괄실장 김학진 △안전문화홍보실장 원진성 △AI디지털전략실장 박진호 △산업안전보건연구원 연구기획실장 박정재 △〃 산업보건연구실장 유재흥 △〃 직업환경역학조사실장 김현옥 △〃 산업화학연구실장 이나루 △산업안전보건교육원 교육운영실장 김태완
한양증권 ◆전무 승진 △S&T총괄 겸 경영기획본부장 진중신 △부동산투자부문장 안재우 ◆경영임원 승진 △AI운용부문장(상무) 윤재호 △구조화투자부문장(〃) 신준화 △자본시장본부장(〃) 이준규 △CM본부장(〃) 박성주 △준법감시본부장(〃) 김용필 ◆본부장 승진 △멀티영업본부장 이정희 ◆실·센터장 승진 △리스크관리실장 오윤수 △재무관리실장 양병남 △경영기획실장 한연주 △기업금융실장 홍종민 △여의도PWM센터장 조한규 ◆보임 △IB전략실장 정대일
교보증권 ◆실장 승진 △경영지원실 정원일 △인사지원실 이경민 ◆본부장 승진 △디지털지원본부 장준수
LS증권 ◆본부장 전보 △금융소비자보호본부 황현정 ◆본부장 선임 △준법감시본부 김봉현 ◆실장 선임 △신산업금융실 남중현
KB증권 ◆이사대우 승진 △KB GOLD&WISE the FIRST 반포 김희경 △WM영업추진부 김주형 △강남스타PB센터 황선아 △광주PB센터 명양재 △해외사업부 고영완
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지