탈원전에 지연된 새울3호기 운영 허가… ‘에너지믹스’ 속도 낸다

원자력안전위원회(원안위)가 준공을 앞둔 울산 울주 새울 원자력발전소 3호기 운영을 허가했다. 인공지능(AI) 산업에 필요한 전력수요와 한빛 1호기 가동정지에 따른 전력 공백 우려 속에 허가가 난 것으로, 원전과 재생에너지를 함께 운영하는 ‘에너지믹스’에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

원자력안전위원회(원안위)는 30일 새울 3호기 신규가동을 허가했다. 사진은 새울원자력본부 새울 3·4호기 전경. 새울원자력본부 제공

원안위는 30일 열린 제228회 원자력안전위원회 회의에서 ‘새울 원자력발전소 3호기 운영허가안’을 의결했다고 밝혔다. 새울 3호기는 탈원전 정책, 주52시간제 도입, 경주 지진 발생 등으로 공기가 지연된 끝에 착공 9년 만에 운영허가를 받게 됐다. 신규 원전 허가는 2023년 9월 신한울 2호기 이후 2년여 만이다. 한국수력원자력(한수원)은 운영허가 취득 이후 연료장전을 시작으로 약 8개월간 출력상승시험과 간이정비 등 각종 성능시험을 거쳐 8월 상업운전에 돌입할 예정이다.

새울 3호기는 한국형 원전(APR1400)으로 발전용량 1400㎿(메가와트)급, 설계수명 60년인 가압경수로형 원전으로, 현재 운영 중인 새울 1·2호기, 신한울 1·2호기와 기본 설계가 동일하다. 항공기 테러에 대비해 설계를 바꾼 첫 원전으로 앞선 한국형 원전보다 벽체 두께가 15㎝ 늘어난 137㎝로 설계됐고 원자로를 둘러싼 보조 건물은 30㎝ 더 두꺼워진 180㎝다. 사용 후 핵연료 저장 용량도 기존 원전의 3배인 60년 치로 늘려 설계수명 전체에 해당하는 양을 보관할 수 있는 크기로 만들었다.

새울 3호기의 운영허가는 AI 등 미래산업에 필요한 전력수요에 에너지믹스가 본격화한다는 점에서 의미가 있다. 한국전력공사의 ‘2025년도 한국전력통계’에 따르면 전력 판매는 2023년 54만5966GWh(기가와트시), 2024년 54만9821GWh로 해마다 늘고 있다.

특히 950㎿급 원전인 한빛 1호기가 지난 22일 운영허가 기간 만료로 멈추며 전력 공백이 발생할 수 있다는 우려가 커진 상황이었다. 한빛 1호기는 원안위의 계속운전 심의를 기다리고 있다. 원안위도 이 같은 상황을 고려해 새울 3호기뿐만 아니라 새울 4호기도 내년 중 운영허가 심의를 추진할 방침이다.

그렇지만 원전업계는 탈원전에 대한 긴장의 끈을 늦추지 못하고 있다. 기후에너지환경부가 지난 2월 11차 전력수급기본계획(전기본)에서 확정한 ‘대형 원전 2기 도입’에 대한 재검토 과정에 착수해서다.

원안위서 결정 최원호 원자력안전위원회 위원장이 30일 서울 중구 원자력안전위원회(원안위)에서 열린 ‘제228회 전체회의’에서 의사봉을 두드리고 있다. 이날 원안위는 새울 3호기 신규가동을 허가했다. 뉴스1

제11차 전기본에는 총 2.8기가와트(GW) 규모의 신규 대형 원전 2기 건설과 소형모듈원전(SMR) 1기(0.7GW) 상용화가 포함됐고, 재생에너지 설비용량을 2038년까지 121.9GW로 확대하는 방안이 함께 담겼다. 그러나 기후부는 최근 수립에 착수한 12차 전기본에 ‘신규 원전 건설’을 반영할지 공론을 통해 결정하겠다는 입장을 밝힌 뒤, 그 첫 단계로 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 ‘탄소중립과 바람직한 에너지믹스’를 주제로 1차 대국민 정책토론회를 개최했다.

토론회에서는 원전을 둘러싼 의견이 엇갈렸다. 전력 수요 급증과 재생에너지의 한계를 고려할 때 원전이 탄소중립의 현실적 대안이라는 주장과, 경직성 전원인 원전이 재생에너지와 충돌한다는 지적이 맞섰다. 김성환 기후부 장관은 토론회에서 기존 원전은 퇴출하지 않을 것임을 재차 시사하면서도 ‘신규 원전 건설 추진 여부’에 대해선 “특정 결론을 내려놓고 하는 토론회가 아닌 공론의 장이 돼야 한다”는 원론적인 입장을 밝혔다. 기후부는 내년 초 2차 토론회와 설문조사를 진행할 계획이다.

