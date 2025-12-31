정부 청사진에 돈 몰려… 개미지옥 오명 벗고 ‘천스닥’ 부푼 꿈 [심층기획- 李정부 '코스닥 활성화' 총력전]

정부가 강력한 코스닥 시장 활성화 방안을 발표하면서 ‘천스닥’(코스닥 1000 달성)에 대한 기대감이 커지고 있다. 부동산에 쏠려 있던 자본을 금융으로 끌어와 중소·벤처 기업의 고질적 문제이던 투자금 부족, 이른바 ‘돈맥경화’를 해결하고, 동시에 코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)도 해소하겠다는 것이다.



정부는 150조원 규모의 국민성장펀드 등 공적 자금과 더불어 증권사 종합투자계좌(IMA)를 통한 30조∼40조원 규모의 민간 자금까지 ‘양방향’으로 중소 혁신기업에 자금을 공급한다는 구상이다.

30일 서울 영등포구 한국거래소 전광판에 증시 종가가 표시되고 있다. 뉴스1

과거 정부에서도 수차례 “코스닥을 살리겠다”며 장밋빛 청사진을 발표했으나 결과는 늘 초라했다. 하지만 이번에는 막대한 자금 규모에 더해 활발한 민간 참여까지 예상되며 이미 코스닥 시장으로 개인 자금이 흘러들고 있다. 시중은행도 기술신용대출을 대폭 늘리는 등 출발이 가볍다. 초반부터 긍정적 신호가 포착되며 코스닥이 ‘개미지옥’이라는 오명을 벗고 한국판 ‘나스닥’으로 거듭날지 세간의 이목이 쏠리고 있다.

◆생산적 금융 기치 아래 ‘코스닥 활성화’ 총력전



30일 업계에 따르면 이재명정부는 ‘생산적 금융’을 기치로 내걸고 코스닥 시장 활성화에 심혈을 기울이고 있다. 코스닥은 정보기술(IT) 버블 시기에 시장의 신뢰를 잃은 뒤 ‘중소·벤처기업 자금난 해소’라는 존재 이유를 상실했다.



1997년 7월1일 첫 개장 당시 1000으로 시작한 코스닥 지수는 30년가량 지난 현재 800∼900대로 되레 쪼그라들었다. 이는 같은 기간 코스피가 800 초반대에서 최근 4000 초반대로 뛴 것과 대비된다.

금융위 금융위원회. 연합뉴스

금융위원회가 지난 19일 발표한 ‘코스닥 신뢰+혁신 제고 방안’은 이번 정부의 의지를 잘 보여준다. 정부는 코스닥에 안정적인 자금 공급을 위해 연기금 운용 평가 기준(벤치마크)에 코스닥을 일정 비율 반영하는 방안을 추진한다. 현재는 연기금 운용 평가 시 기준이 되는 수익률에 코스피만 반영돼 산출되는 구조다. 연기금 벤치마크에 코스닥이 포함되면 수급 사각지대에 있던 종목을 중심으로 연기금 매수가 늘어나 코스닥 시장 전반의 유동성과 밸류에이션에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.



또 국민성장펀드와 코스닥벤처펀드, 기업성장집합투자기구(BDC)펀드 등 기업 성장에 투자하는 펀드에 세제 혜택을 늘리거나 부여함으로써 진입 여건도 개선한다. 이를 통해 지난해 기준 4.6%에 불과한 기관투자가 비중이 높아질 것이라는 기대가 나온다. 코스닥벤처펀드 공모주 우선 배정 비율도 25%에서 30%로 확대한다. 세제 지원의 구체적 내용은 내년 초 정부 합동으로 준비 중인 경제성장전략에서 발표될 예정이다.



특히 총 150조원 규모로 조성될 ‘국민성장펀드’가 코스닥 시장 유동성 공급에 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 정부는 향후 5년간 매년 30조원씩 인공지능(AI), 반도체 등 첨단 기술 분야에 집중 투입한다는 방침이다.

◆민간 40조원 공급… 코스닥 전월比 21%↑



민간 영역도 IMA를 통해 중소벤처기업 자금 수혈에 나선다. IMA는 연 5~6% 수익률을 기대할 수 있는 중수익형 투자 모델로 이를 통해 시중은행의 예금과 부동산 투자에 묶여 있던 자금을 끌어오겠다는 것이다. 이렇게 확보된 투자금은 기술은 있으나 돈이 부족한 기업에 공급해 국민의 금융투자 수익과 기업 경쟁력 ‘두 마리 토끼’를 잡겠다는 의도다.



정부는 IMA 사업자가 조달한 자금 중 70% 이상을 기업 금융 관련 자산에 투자하게 했고 부동산 운용 한도는 10% 이하로 제한했다. 특히 전체 운용 자산 중 IMA·발행어음 조달액의 25%에 해당하는 자금은 중소·벤처기업, 신용등급 A 이하 채무증권, 벤처캐피털(VC) 등 ‘모험자본’에 의무적으로 공급해야 한다. 자금이 일부 유망 기업에만 쏠리는 것을 방지하려는 취지다. 증권업계는 발행어음·IMA 시장 규모가 2030년 말까지 161조원으로 성장할 것으로 전망하고 있다. 의무 투자 비중을 고려하면 중소·벤처기업에 30조~40조원이 공급되는 셈이다.



이처럼 정부가 코스닥 활성화에 적극적으로 나서자 시장도 호응하는 모습이다. 우선 최근 코스닥 관련 ETF에 개인 자금이 집중되고 있다. 26일 기준 ETF체크에 따르면 개인은 ‘KODEX 코스닥150레버리지’ 822억원, ‘KODEX 코스닥150’ 341억원을 각각 순매수하며, 코스닥 상승에 공격적으로 베팅하고 있다. 이달 들어 26일까지 코스닥 일평균 거래대금도 11조4800억원으로 월별 기준 2023년 8월 이후 가장 큰 규모다. 전월 대비로는 한 달 새 21% 급증했다.



연기금도 코스닥 순매수에 나서며 동참하고 있다. 코스닥 신뢰·혁신 제고 방안이 발표된 지난 19일부터 바이오, 반도체 장비·소재, 로봇 업종을 집중적으로 매수하며 4거래일 연속 순매수세를 이어갔다. NH투자증권 나정환 연구원은 “기관투자자 유입 정책이 본격화되면서 코스닥 지수의 추가 상승 여력이 확대될 것”이라며 “인공지능(AI), 에너지저장장치(ESS), 우주 등 특례상장 가능성이 커진 신성장 산업을 중심으로 자금이 집중될 가능성이 크다”고 전망했다.

◆판교 업체들 “구인 및 기술신용대출 늘어”



돈맥경화에 시달리던 벤처기업들은 기대에 부풀어 있다. 판교에서 바이오계열 벤처기업을 운영 중인 A 대표는 “우리 같은 업체들은 우수한 기술과 청사진이 있지만 투자금 부족이라는 고질적인 문제 탓에 발목을 잡혔다”며 “전 정권에서 R&D(연구개발) 예산 축소하고 경기도 안 좋아서 판교가 얼어 있었는데 최근 구인도 늘어나는 것 같고 활기가 돈다”고 전했다.



디스플레이 관련 업체를 운영 중인 B 대표는 “정부에서 ‘생산적 금융’을 강조하며 적극적으로 나선 덕인지 그동안 10월 말쯤 끊겼던 기술신용대출이 아직도 신청 가능하다”며 “우리 입장에서는 유동성 문제가 해결되기만 해도 연구에 더 매진할 수 있어 좋다”고 말했다.



기술신용대출은 2014년 중소·벤처기업 자금 공급을 목적으로 도입한 제도로 중소기업 전문 국책은행인 IBK기업은행이 대출의 상당 부분을 맡아왔다. 시중은행들이 높은 리스크 탓에 외면해온 탓이다. 하지만 국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 기술신용대출 잔액은 지난 10월 말 161조2803억원(누적 기준)으로, 한 달 만에 2조1032억원 불어났다. 9월(2조5113억원)에 이어 두 달 연속 2조원대 증가세다. 월별 기준으로는 지난해 11월(162조1624억원) 이후 최대치를 기록했다. 정부 출범 직후인 올 6월 말 대비 4개월 새 5조9996억원 증가했다.

