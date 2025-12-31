‘국가대표 AI 프로젝트’ 베일 벗었다… ‘톱5’ 서바이벌 돌입

이재명정부의 ‘세계에서 인공지능(AI)을 가장 잘 쓰는 나라 구현’ 국정과제 실현을 위해 정부가 선정한 5개 정예팀이 그간 갈고닦은 독자 AI 파운데이션 모델을 30일 선보였다.

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 이날 서울 강남구 코엑스에서 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 1차 발표회를 개최했다. 해당 프로젝트는 우리나라를 대표할 ‘국가대표’ AI 모델을 뽑는 경연으로, 이번 1차 평가를 시작으로 향후 6개월마다 평가를 진행해 최종 1∼2팀이 남을 때까지 경쟁을 이어간다.

발표회에선 지난 8월 선정된 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, NC AI, LG AI연구원(가나다순) 컨소시엄이 그간 공들여 개발한 AI 모델의 1차 결과물을 전격 공개했다.

네이버클라우드는 이미지, 오디오, 비디오 등 서로 다른 데이터의 통합적인 이해와 생성이 가능한 ‘옴니모달 모델’ 개발 과제의 성과로 ‘하이퍼클로바 X’를 선보였다. 해당 모델은 이날 글로벌 AI 성능 평가기관 ‘아티피셜 애널리시스’(AA)의 ‘지능지수’에 국내 AI 모델 중 두 번째로 높은 점수인 44점으로 등재됐다. 최상위권에 있는 구글 ‘제미나이3 프로’, 오픈AI의 ‘챗GPT 5.0’이 각각 73점 수준이다.

NC AI는 제조, 국방, 패션 등 전 산업군에 최적화된 버티컬 AI 솔루션 ‘베키’를 공개했다. NC AI는 현대오토에버, 포스코, 롯데 등 실제 28개 산업 현장에서 AI 전환(AX) 프로젝트를 진행 중임을 밝히며 산업 특화 모델로서의 장점을 부각했다.

5개 팀 중 유일한 스타트업인 업스테이지는 이날 독자 모델 ‘솔라 오픈 100B(매개변수 1000억개)’를 소개했다. 솔라 오픈은 한국어에 강하고, 문맥을 파악해 사람의 마음을 읽는 강점을 갖췄다는 게 업스테이지의 설명이다. 김성훈 업스테이지 대표는 “‘어머니가 짜장면을 싫어하는 이유’를 검색하면 솔라는 한국의 정서를 반영해 자세하게 답변하지만, 글로벌 모델은 이를 담아내지 못한다”고 말했다.

SKT 정예팀은 국내 최초의 500B(매개변수 5000억개) 규모의 초거대 AI 모델 ‘A.X K1’으로 출사표를 던졌다. SKT 정예팀은 정부가 목표하는 ‘글로벌 AI 3강’에 진입하려면 500B 규모의 AI 모델이 필수적이고, 초거대 모델 단계부턴 단순 지식 소비를 넘어 70B급 이하 모델들에 지식을 공급하는 ‘교사 모델’로서 디지털 사회간접자본(SOC) 역할을 수행할 수 있다고 강조했다.

LG AI연구원은 236B 규모의 자체 파운데이션 모델 ‘K-엑사원’의 성능을 공개했다. K-엑사원은 벤치마크 13종의 평균 점수에서 비슷한 규모인 알리바바의 ‘큐웬3 235B’ 대비 104%, 오픈AI의 ‘GPT-OSS 120B’ 대비 103%의 성능을 보였다. 큐웬3 235B가 AA 지능지수에서 오픈 웨이트 모델 중 7위, GPT-OSS 120B가 6위를 기록 중인 만큼 K-엑사원이 오픈 웨이트 모델 ‘글로벌 톱5’를 노릴 수 있는 성능을 달성한 셈이다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 축사를 통해 “이번 도전이 대한민국을 AI 강국으로 도약시키고 경제·사회 전반의 AX 대전환을 완성하는 데 결정적 동력이 될 것”이라고, 하정우 대통령실 AI미래기획수석은 “대한민국을 ‘아시아의 AI 수도’로 도약시키고 명실상부한 AI 강국의 반열에 올릴 수 있도록 모든 민·관의 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

과기정통부는 내년 1월 중 정예팀을 대상으로 1차 단계평가를 진행하고 정예팀의 성과와 향후 계획을 점검해 결과를 발표할 방침이다.

