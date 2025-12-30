상품 이미지만으로 상세 페이지 자동 생성… 카페24 프로 '데코' 테마 출시

상세 페이지 제작에 며칠씩 걸리던 시대가 끝났다. 상품 이미지 등록만으로 검색엔진 최적화(SEO)가 적용된 상세 페이지를 자동으로 제작할 수 있게 됐다.

글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24(대표 이재석)는 쇼핑몰 운영 자동화 서비스 ‘카페24 프로(PRO)’에 신규 상세 페이지 테마 ‘데코(Deco)’를 추가했다고 31일 밝혔다.

카페24 프로는 상품 등록부터 프로모션 최적화, 콘텐츠 제작, 고객 서비스(CS)까지 쇼핑몰 운영 전 과정을 자동 시스템 기반으로 지원하는 서비스다. 검색엔진최적화(SEO), 데이터 기반 고객관계관리(CRM) 마케팅, 다각적 판매 채널 연동 등 전문 영역도 자동화해 제공한다.

이번에 추가된 데코 테마는 기존 베이직(Basic), 타이포그래피(Typography), 갤러리(Gallery) 테마에 이은 네 번째 상세 페이지 디자인이다. 라인 요소와 포인트 텍스트를 활용한 구성이 특징으로, 상품 이미지와 브랜드 분위기를 강조하는 데 초점을 맞췄다.

해당 테마는 주방용품, 인테리어·생활용품, 아트·디자인 소품 등 디자인 요소가 중요한 상품군에 활용하기 적합하다. 별도의 디자인 작업이나 전문 지식 없이도 상품 특성을 효과적으로 전달할 수 있도록 설계됐다.

카페24 프로를 활용하면 상품 이미지와 이름만 등록해도 상세 페이지가 자동으로 생성된다. 약 2분 내외의 간단한 작업으로 상세 페이지 제작이 가능해 운영자의 업무 부담을 크게 줄일 수 있다.

또한 데코 테마를 활용해 등록한 상품에는 검색엔진 최적화(SEO) 기능도 자동으로 적용된다. 타이틀, 디스크립션, 저자, 키워드는 등 상품 정보를 검색엔진과 인공지능(AI)이 쉽게 인식할 수 있도록 구조화한 '프로덕트 스키마(Product Schema)'가 자동 적용돼 검색 노출 경쟁력을 높인다.

카페24 한 관계자는 "데코 테마 추가로 카페24 프로를 이용하는 온라인 사업자가 상품의 디자인적 매력을 한층 효과적으로 전달할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 쇼핑몰 운영에 필요한 다양한 기능을 고도화해 온라인 사업자가 비즈니스 성장에만 집중할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

