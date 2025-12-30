세계일보

[포토] 스타벅스코리아, 인기 시트콤 '프렌즈(FRIENDS)' 프로모션

입력 : 2025-12-30 16:38:27 수정 : 2025-12-30 16:38:26
이제원 선임기자

스타벅스코리아가 30일 서울 중구 스타벅스 장충라운지R점에서 워너브라더스 텔레비전의 인기 시트콤 '프렌즈(FRIENDS)' 프로모션을 진행해 모델들이 포즈를 취하고 있다. 이번 프로모션에는 '프렌즈 얼 그레이 베리 티 라떼', '프렌즈 시나몬 돌체폼 카푸치노' 그리고 프렌즈 인기 에피소드에서 소개된 '프렌즈 엎어진 치즈케이크', '프렌즈 라구 미트볼 샌드위치'를 선보인다.

이제원 선임기자 기자페이지 바로가기

