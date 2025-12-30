'찐 제주 할망' 고두심, 고향서 한옥 호텔리어로 직종 변경

배우 고두심.

배우 고두심이 자신의 실제 고향인 제주도에서 호텔을 총괄하는 호텔리어로 변신한다.

내년 1월 20일 첫방송 되는 MBC every1 신규 예능 프로그램 '호텔 도깨비'는 '나타났다 사라지는 신비로운 팝업 호텔'이라는 독특한 세계관을 바탕으로, 대한민국 대표 스타들이 '도깨비(호텔리어)'가 되어 제주도의 한옥 호텔에서 외국인 투숙객들에게 특별한 하루를 선사하는 고품격 힐링 리얼리티다.

해당 프로그램은 전세계적으로 K-POP·K-푸드 등 한국 문화에 대한 관심이 뜨거운 지금, 한국을 찾은 외국인 손님들에게 한국의 전통미(美)와 따뜻한 '정(情)'을 나누기 위해 기획됐다.

호텔을 이끌어 갈 '도깨비 군단'의 화려한 라인업도 주목할 만 하다.

출연진은 배우 고두심을 비롯해 배우 권율, 김동준, 손나은, 전성곤, 그룹 AB6IX의 이대휘로, 각자의 장점을 활용해 저마다의 담당파트에서 다양한 활약을 펼칠 예정이다.

MBC every1 예능 '호텔 도깨비' 포스터. MBC

먼저, 배우 고두심은 호텔의 정신적 지주인 '총괄 도깨비'를 맡아, 손님들에게 최고의 환대를 선사하며 푸근하고 진정성 있는 호텔리어로서의 매력을 보여줄 예정이다.

호텔 살림을 책임지는 '실무 도깨비'는 예능과 연기를 오가며 스마트함을 뽐내온 배우 권율로 호텔 운영의 중심축 역할을 한다.

호텔의 얼굴인 '프론트 도깨비'는 배우 손나은으로, 유창한 외국어 실력과 세련된 매너, 미모로 글로벌 손님들의 체크인과 편의를 책임진다.

김동준은 '쉐프 도깨비'로 주방을 책임지며 한식과 세계식을 조합한 특별 메뉴를 선보이며 글로벌 게스트들의 입맛을 사로잡는다.

그룹 AB6IX의 이대휘는 호텔의 활기찬 분위기 메이커인 '홀 도깨비', 전성곤은 '운행 도깨비'로 손님들의 발이 되어 공항 픽업부터 로컬 투어 가이드를 맡는다.

제작진은 "'호텔 도깨비'는 단순한 숙박을 넘어 사람과 사람이 만나 문화를 교류하고 마음을 나누는 '진정한 환대'를 담아냈다"며 "각기 다른 매력을 가진 6명의 도깨비들이 글로벌 손님들과 만들어가는 웃음과 감동의 드라마를 기대해 달라"고 전했다.

한편, 출연진 중에서도 고두심은 실제 1951년 5월 22일 제주도 제주시 출생으로 제주여자고등학교 재학시절, 학교를 찾아온 배우 신성일로 인해 배우의 꿈을 안고 서울로 상경해 지금까지 배우활동을 이어오고 있다.

총괄 도깨비를 맡은 고두심은 '찐 제주도민'인 만큼 그녀의 역할에 관심이 집중될 것으로 보인다.

제주의 아름다운 풍광 속에서 펼쳐지는 신비로운 팝업 호텔 이야기, MBC에브리원 '호텔 도깨비'는 2026년 1월 20일(화요일) 오후 8시 30분 첫 방송된다.

