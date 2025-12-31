청년 친화도시 순천

전남 순천시가 청년정책 참여 확대와 정주 여건 개선 성과를 인정받아 전국 시 단위에서는 처음으로 ‘청년친화도시’로 지정됐다. 그동안 순천시가 추진해 온 청년친화형 도시정책 모델이 전국적 호평을 받고 있다는 평가다.



30일 순천시에 따르면 청년친화도시는 국무총리실이 주관해 지역정책 전반에 청년 참여를 촉진하고 청년의 역량 강화와 삶의 질 향상을 목표로 지정하는 제도다. 전국 228개 지방자치단체를 대상으로 평가가 이뤄지며, 2023년 9월 제정된 ‘청년기본법’을 근거로 지난해에 이어 두 번째로 시행됐다.



순천시는 전국 자치단체 가운데 가장 많은 21명의 인력을 갖춘 청년 전담 조직 ‘청년정책과’를 2023년 1월 신설하고, 2024년 7월에는 ‘청년교육국’을 신설했다. 각종 위원회에 청년위원 20% 참여를 의무화하고, 청년정책협의체 및 청년센터 운영, 온라인 통합플랫폼 ‘청년정책114’ 구축 등을 통해 온·오프라인 시정 참여를 확대해 왔다.



순천시는 향후 2년간 국비 5억원을 지원받아 지방비 5억원을 포함한 총 10억원 규모의 청년친화사업을 추진할 계획이다. 정부로부터 청년사업 컨설팅, 정책 자문, 교육 등 다양한 행·재정적 지원도 제공받는다.

