“올해도 오셨군요” 전주 ‘노송동 얼굴없는 천사’ 26년째 성금 기부 이어

매년 성탄절 전후가 되면 수천만원의 성금을 남몰래 기부해 선행을 베푼 전북 전주시 ‘노송동 얼굴 없는 천사’가 올해도 어김없이 찾아왔다. 올해로 26년째이며, 답지한 성금은 총 11억원에 육박한다.

지난해 12월 20일 오전 9시26분쯤 전북 전주시 노송동 주민센터 인근 트럭에 얼굴없는 천사가 놓고 간 성금 박스. 전주시 제공

30일 전주시에 따르면 이날 오후 전주시 노송동 주민센터에 한 통의 전화가 걸려왔다. 중년 목소리의 한 남성은 신분을 밝히지 않은 채 “주민센터 인근에 성금을 놓았으니 불우한 이웃을 위해 써주세요”라는 말을 남기고 전화를 끊었다. 전화를 받은 직원은 이맘때면 찾아오는 얼굴 없는 천사의 전화임을 직감하고, 그가 알려준 현장으로 곧장 달려갔다.

그가 말한 곳에는 A4 용지 상자 하나가 놓여 있었는데, 안에는 오만원권 현금다발과 돼지저금통이 들어있었다. ‘소년·소녀 가장 여러분, 따뜻한 한 해 보내시고 새해 복 많이 받으세요’라고 적힌 편지도 함께 들어 있었다. 성금은 이날 오후 4시30분 언론사 취재진의 입회 하에 세어볼 예정이다.

이름도, 직업도 알 수 없어 ‘얼굴 없는 천사’로 불리는 그의 성금 기부는 이런 방식으로 26년째 계속되고 있다. 천사는 2000년 4월 그의 자녀로 보이는 한 초등학생을 통해 58만4000원이 든 돼지저금통이 전달한 것을 시작으로 매년 성탄절을 전후로 성금을 몰래 노동송 주민센터 주변 화단 등에 놓고 유유히 사라질 뿐 신분을 전혀 드러내지 않아 ‘얼굴 없는 천사’로 불린다.

그는 지난해도 “어려운 이웃을 위해 써달라”는 메시지와 함께 8003만8850원을 기부해 25년간 26차례에 걸쳐 보낸 성금 총액이 10억4483만6520원이나 된다. HD현대 1%나눔재단은 2023년 어려운 이웃을 위해 헌신하는 이들을 기리기 위해 만든 ‘HD현대아너상’ 첫 수상자로 얼굴 없는 천사를 선정하고 시상금 2억원을 전주시에 전달하기도 했다.

전주시는 천사가 베푼 성금으로 소년·소녀 가장 등 지역 인재들에게 장학금과 대학 등록금을 전하고 생활이 어려운 주민에게 현금, 연탄, 쌀 등을 전달해 왔다. 이번 성금도 천사의 뜻에 따라 소년·소녀 가장 등 소외계층을 돕는 일에 사용할 예정이다.

