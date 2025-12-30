SM그룹 대한해운, 신촌 사옥 인근 ‘플로깅 데이’로 ESG 경영 실천

SM그룹의 해운 부문 계열사 대한해운은 전날 서울 서대문구 신촌사옥 인근에서 ‘플로깅 데이’를 진행했다고 30일 밝혔다. SM그룹 제공

SM그룹의 해운 부문 계열사 대한해운은 전날 서울 서대문구 신촌사옥 인근에서 ‘플로깅 데이’를 진행했다고 30일 밝혔다.

플로깅은 ‘줍다’는 의미의 스웨덴어 ‘플로카 우프(Plocka upp)’와 영어 ‘조깅(Jogging)’의 합성어로 여러 사람이 함께 걷거나 뛰며 주변의 쓰레기를 수거하는 공익적 활동을 말한다.

대한해운은 SM그룹 우오현 회장이 그룹 차원에서 중점 추진 중인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하고, 한 해를 마무리하는 시점에 환경정화 활동으로 지역사회에 감사의 마음을 전하고자 지난 4월에 이어 또 한 번 플로깅 데이를 열었다.

2시간여 행사에는 이동수 대표이사를 비롯한 임직원 20여명이 함께해 신촌사옥을 시작으로 유동인구가 많은 신촌역, 이대역 인근 곳곳을 다니며 담배꽁초 등 생활쓰레기를 수거했다.

대한해운 이동수 대표는 “ESG 경영의 핵심이 지속가능함에 있는 만큼 내년에도 지역사회와 함께할 수 있는 자발적 참여형 활동을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

