靑 "이혜훈 사과, 국민이 판단할 몫…납득할 때까지 설명드려야"

김남준 청와대 대변인은 30일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 과거 계엄 옹호성 발언을 사과한 데 대해 "국민이 판단하실 몫"이라며 "국민께서 납득할 수 있을 때까지 후보자가 설명해 드리는 게 맞다"고 밝혔다.



김 대변인은 이날 오후 브리핑에서 이 후보자의 사과에 대한 입장을 묻는 말에 "청와대의 입장보다는 후보자의 입장을 말 그대로 봐 달라"며 이같이 답했다.



이 후보자의 계엄에 관한 입장을 확인하고 발탁했느냐는 질문에 김 대변인은 "다각적인 검토 끝에 후보자로 발표하게 됐다"고 했다.



과거 국민의힘 소속으로 계엄을 옹호하거나 윤석열 전 대통령의 탄핵을 반대했다는 논란이 일었던 이 후보자는 이날 출근길에 "당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가 공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤다"며 과거 발언에 대해 사과했다.



김 대변인은 더불어민주당 김병기 원내대표가 각종 의혹에 휘말린 끝에 이날 사퇴한 것에 관해서는 "원내 사안이기 때문에 청와대 대변인 브리핑에서 의견을 말씀드리는 것은 적절치 않을 것 같다. 양해를 부탁드린다"며 말을 아꼈다.

