추경호, 대구시장 출마 선언…“경제 알고 현안 풀 줄 아는 리더십 갖춘 적임자”

추경호 국민의힘(대구 달성) 의원이 내년 6∙3 지방선거에서 대구시장 출마를 공식 선언했다.

추 의원은 전날 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 “대구에 필요한 것은 경제를 알고 현안을 풀 줄 아는 리더십”이라며 이같이 밝혔다. 그는 ‘시장에 당선되더라도 정부와 코드가 맞지 않아 현안 추진에 어려움이 있지 않겠냐’는 물음에 “국회의원 3선을 하면서 대부분 야당으로 시간을 보냈고 그래도 지역 현안을 해결했다”며 “지역이 발전하고 시민의 삶이 더 나아지도록 일하는데 정권은 아무 관계가 없다”고 답했다.

추경호 국민의힘 의원이 29일 국민의힘 대구시당에서 기자간담회를 열고 내년 지방선거에서 대구시장 출마 선언을 하고 있다. 뉴스1

이어 추 의원은 “지역 의원들 중에서 앞으로 출마 의사를 밝힐 분도 계실 것이다. 출마할 분들과 경선에서 당당히 겨루고 결과에 대해서는 승복하고 인정하는 과정이 진행될 것”이라고 덧붙였다.

추 의원은 자신을 둘러싼 사법 리스크와 관련해서는 “향후 진행되는 재판 과정에 성실히 임해서 진실을 당당히 밝혀나갈 그런 생각”이라며 “반대 진영에서는 정치 공세를 할 것이고, 그 공세는 정치 공작에 의한 정치 탄압인 만큼 당당히 맞설 것”이라고 목소리를 높였다.

당내 경선 과정에서 이에 대한 언급이 나올 경우 대책을 묻는 말에는 “우리 진영 경쟁 후보자들이 그런 말씀을 하겠느냐”며 “저와 힘을 합쳐서 오히려 이겨내야 하는 것 아니냐”고 반문했다. 이재명 대통령이 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관 후보자로 임명한 데 대해 그는 “장관급 정무직은 자기의 소신과 정부의 국정 철학이 같은지가 굉장히 중요하다”라며“그런 점에서 이 후보자는 평소에 경제 전문가를 자처하며 지금까지 해온 발언과 소신, 철학이 이재명 정권과 과연 맞는지 스스로 대조표를 놓고 생각해보길 바란다”고 꼬집었다.

현역 국회의원 가운데 추 의원이 가장 먼저 대구시장 출마를 공식 선언하면서 선거판도 요동칠 것으로 보인다. 앞서 주호영 국회부의장(국민의힘∙대구 수성갑)도 출마 상당 부분 준비했으며 마지막 고심 중이라고 밝힌 바 있다.

이 밖에도 국민의힘에선 윤재옥∙유영하 의원과 이진숙 전 방송통신위원장, 이태훈 대구 달서구청장, 이재만 전 대구 동구청장 등이 후보로 거론된다. 여권에서는 김부겸 전 국무총리 추대론이 지속해서 나오는 가운데 홍의락 전 의원도 출마 의사를 밝힌바 있다.

