전남도-순천시, 연향들지구 첫 삽… ‘미니 신도시’ 띄운다

전남도와 순천시가 총 4319억원이 투입되는 ‘연향들지구 도시개발사업’의 첫 삽을 떴다. 동부권 균형발전과 정주여건 개선을 위한 대규모 주거·복합시설 조성 사업이 본격화된 것이다.

김영록 전남도지사와 노관규 순천시장이 30일 순천시 해룡면 대안리에서 열린 순천 연향들지구 도시개발사업 기공식 행사에서 내빈들과 착공 퍼포먼스를 하고 있다. 전남도 제공

30일 전남도에 따르면 연향들지구 도시개발사업은 순천시 연향들 일원 48만8000㎡ 부지에 총사업비 4319억원을 들여 1224세대(계획인구 2815명) 규모의 주거단지와 호텔·콘도 등 복합시설을 조성하는 내용이다.

이날 열린 기공식에는 김영록 전남지사와 노관규 순천시장, 유관기관 관계자와 시민 등 300여명이 참석해 사업의 성공적인 추진을 기원했다.

사업시행자는 2025년 도시개발구역 지정 절차를 거쳐 2028년 준공을 목표로 도로·공원 등 기반시설을 확충하고, 쾌적하고 안전한 도시환경을 구축한다는 계획이다.

노관규 순천시장은 “연향들 도시개발사업의 첫 삽을 뜨기까지 전남도의 큰 도움이 있었다”며 “앞으로 의과대학 신설과 대학 통합 문제 해결에도 힘을 모으겠다”고 말했다.

김영록 전남지사는 “순천의 마지막 남은 금싸라기 땅에 호텔·리조트를 공급해 동북아 관광 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “청년도시·생태도시 순천이 대한민국 발전을 선도하길 기대한다”고 밝혔다.

