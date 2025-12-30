로제 '세계에서 가장 아름다운 얼굴' 선정

걸그룹 '블랙핑크' 로제가 '세계에서 가장 아름다운 얼굴'로 뽑혔다.

미국 영화매체 TC캔들러(TC Candler)는 29일 공식 유튜브 채널을 통해 '2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)' 순위를 공개했다.

로제는 이 명단에서 1위를 차지했다. 2위는 미국 배우 시드니 스위니가 이름을 올렸다.

TC캔들러는 매년 전 세계 유명 인사를 대상으로 '가장 아름다운 얼굴' 리스트를 발표해 왔다.

이번 명단에는 K팝 스타들의 이름도 상위권에 다수 포함됐다. 베이비몬스터 멤버 파리타가 3위, 에스파 멤버 카리나가 8위, 블랙핑크 멤버 지수가 11위에 이름을 올렸다.

로제는 2016년 블랙핑크 멤버들과 데뷔해 '붐바야' '마지막처럼' '킬 디스 러브' '뚜두뚜두' 등 글로벌 히트곡을 냈다.

최근 로제는 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 '아파트(APT.)'로 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 '올해의 노래(Song of the Year)'를 수상하며 솔로 가수로서도 영향력을 입증했다.

