“갓 구운 빵처럼 따뜻한 분위기 연출”…올겨울 ‘토스티 메이크업’ 인기 지속

올가을 뷰티 트렌드로 급부상한 ‘토스티(Toasty) 메이크업’의 인기가 겨울까지 이어지고 있다. 갓 구워진 노릇한 빵의 색감을 연상케 하는 ‘브라운’, ‘베이지’, ‘누드 톤’ 등의 계열을 활용하는 것이 핵심이다. 실제로 최근 2달 간 뷰티와 패션 카테고리에서 브라운 계열 상품에 대한 관심이 증가한 것을 확인할 수 있었다.

AI생성이미지. 클립아트코리아 제공

31일 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리에 따르면, 최근 ‘토스티 메이크업’ 트렌드가 지속되면서 브라운 계열 색조 화장품 수요가 급증했다.

최근 두 달(11월 1일~12월 21일) 에이블리 빅데이터 분석 결과, 토스티 메이크업의 핵심 키워드인 ‘토스티’ 검색량은 전년 동기 대비 123% 증가했으며 대표 색상인 ‘베이지’, ‘갈색’ 검색량은 각각 50%, 40% 늘었다.

갈색 계열 색상을 원하는 품목과 조합해 검색하는 경향도 두드러졌다. ‘브라운 블러셔’ 검색량은 6배 이상(516%) 상승했으며, ‘베이지 블러셔’(211%)와 ‘누드 블러셔’(151%)도 세 자릿수 증가율을 기록했다. ‘브라운 립스틱’(214%), ‘누드 립’(77%), ‘베이지 립’(42%) 등 관련 립(Lip) 상품 검색량 역시 증가 추이를 보였다.

입점 뷰티 브랜드 판매 성과도 돋보인다. 최근 약 3주 간(12월 1일~17일) ‘네이밍’의 ‘플러피 파우더 블러쉬’ 거래액은 전월 동기 대비 203% 급증했으며, ‘카야’, ‘텐더’ 등 베이지 계열 옵션 상품이 특히 높은 인기를 끌며 성과를 견인한 것으로 분석됐다. 동기간 ‘홀리카홀리카’가 토스티 메이크업 트렌드를 겨냥해 출시한 ‘마이페이브 피스 아이섀도우’ 상품 거래액은 26% 상승했다.

이달 15일 에이블리를 통해 선 발매한 ‘에뛰드’의 ‘콩콩 블러셔’ 상품은 출시 하루 만에 에이블리 전 카테고리 랭킹 1위를 달성했으며, 차분한 누드 톤의 ‘4호 콩닥콩닥’ 옵션이 높은 인기를 끌었다.

패션 카테고리에서도 브라운 계열 상품에 대한 관심이 증가했다. 메이크업 색감에 맞춰 패션까지 일관된 분위기를 연출하고자 하는 니즈가 반영된 것으로 분석된다.

최근 두 달(11월 1일~12월 21일) ‘브라운 코트’ 거래액은 전년 동기 대비 17배 이상(1,651%) 큰 폭으로 증가했다. ‘브라운 팬츠’ 거래액은 3배 넘게(214%) 상승했으며, ‘브라운 카디건’과 ‘브라운 재킷’ 거래액도 각 84%, 20% 늘었다.

‘네이밍 플러피 파우더 블러쉬’. 에이블리 제공

에이블리 뷰티 관계자는 “에이블리는 뷰티 핵심 유저층인 잘파세대가 집중적으로 모여있는 플랫폼으로, 다양한 브랜드가 트렌디한 상품을 활발히 출시하고 실질적인 거래액 성과까지 달성하고 있다”라며, “앞으로도 고객 니즈에 맞는 브랜드와 상품 라인업을 발 빠르게 구축하고, 이를 유저 취향에 맞게 연결해 ‘잘파세대 뷰티 놀이터’로서 입지를 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

