‘상간 의혹’ 트로트 가수 숙행 “법적 절차 통해 사실관계 밝힐 것”

사진=숙행 SNS

상간 혐의로 피소된 유명 트로트 가수로 지목된 숙행이 자필 편지로 사과를 했다.

숙행은 30일 자신의 인스타그램을 통해 "최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

이어 "출연 중이던 프로그램에서는 하차해서 프로그램에 더 이상 피해가 가지 않도록 하겠다"라며 MBN '현역가왕3' 하차 소식을 전했다.

다만 상간 논란과 관련해 "모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히도록 하겠다"라며 "확인되지 않은 사실이 무분별하게 유포되는 행위는 저와 가족들, 참가했던 프로그램에 대해서도 회복하기 어려운 피해를 안길 수 있으니 과도하고 불필요한 보도는 자제해주시기를 정중히 부탁드린다"라고 당부했다.

지난 29일 JTBC '사건반장'에서는 여성 트로트 가수 A 씨를 둘러싼 불륜 의혹이 제기됐다. 방송에 출연한 40대 가정주부는 남편이 외출이 잦아지며 귀가하지 않는 날이 늘었고, 지난 2월 트로트 가수 A 씨와 동거를 시작했다고 주장했다.

'사건반장' 측은 엘리베이터 안에서 A 씨와 제보자 남편이 스킨십을 하는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상도 공개했다. 제보자는 해당 가수를 상대로 상간 혐의 소송을 제기한 상태라고 밝혔다.

이에 대해 A 씨 측은 "사실상 혼인이 파탄 났고 법적으로 정리하는 단계만 남았다고 해서 그 말을 믿고 교제를 시작했다"며 "사실이 아니라는 것을 알자 관계를 중단했고 아내에게도 사과의 뜻을 전했다"고 해명했다.

방송 이후 온라인상에서 다양한 추측이 이어진 가운데, A 씨가 숙행이라는 사실이 알려지며 논란은 더욱 확산됐다. 특히 숙행이 당시 MBN '현역가왕3'에 참가자로 출연 중이었던 만큼, 제작진의 대응에도 관심이 쏠리고 있다.

한편 숙행은 2019년 방송된 TV조선 '내일은 미스트롯'에 출연해 톱10에 오르며 대중에게 얼굴을 알렸다.

