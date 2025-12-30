지평막걸리, 올해 수출국 15국으로 확대…매출 전년比 540%↑

지평주조는 올해 막걸리 수출국이 기존 7개국에서 15개국으로 늘었다고 30일 밝혔다.

일본 현지 마트에 진열된 지평 프레시. 지평주조 제공

지평주조는 미국·일본·호주 등 주요 시장을 중심으로 유통망을 확대하는 한편, 중국·대만·홍콩·캐나다·괌·페루·멕시코·이탈리아 등으로 수출국을 넓혀 총 15개국에 진출했다.

해외 유통 환경에 맞춘 제품 전략과 신규 국가 유통망 확보에 집중한 결과 해외 매출액은 전년보다 540% 늘었다.

주요 수출 제품은 △지평 프레시 △지평달밤 2종으로, 국내에 판매 중인 '지평생막걸리'와 '보늬달밤'의 풍미를 유지하면서, 해외 유통 환경에 적합하도록 개발됐다.

지평주조는 국가별 유통 조건과 소비 환경을 고려해 제품 라인업을 구성, 이를 기반으로 현지 유통 네트워크를 단계적으로 확장하고 있다.

지평주조는 수출 확대의 배경으로 막걸리의 맛을 안정적으로 구현하는 품질력과 국내 시장에서 쌓은 브랜드 신뢰도를 꼽았다. K-컬처와 K-푸드에 대한 글로벌 관심이 한국 식문화 전반으로 확대되는 가운데, 막걸리 역시 한국을 대표하는 전통주로 해외 시장에서 인지도가 점차 확대되고 있다.

특히 20~40세대를 중심으로 형성된 인지도와 방송·미디어 노출 경험이 해외 바이어와 현지 소비자 인식에 영향을 미쳤다고 업체는 분석했다.

지평주조 관계자는 “올해 수출 네트워크를 확보하고, 현지 한인 시장에 입점해 해외 유통 기반 마련에 집중했다”며 “내년에는 현지 소비자의 입맛에 맞춘 플레이버로 수출용 제품 라인업을 강화하고, 주요 수출국에서 현지 시장 점유율을 높일 계획”이라고 밝혔다.

