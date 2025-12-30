‘연예대상’ 쯔양 “털게, 회전초밥, 떡볶이에게 이 영광을”

유튜버 쯔양이 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 여자 인기상을 수상했다.

쯔양은 지난 29일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 인기상 수상자로 호명됐다. 그는 현재 ‘전지적 참견 시점’에 출연 중이다.

‘2025 MBC 방송연예대상’에서 여자 인기상을 수상한 유튜버 쯔양. MBC 방송화면 캡처

트로피를 들고 무대에 오른 쯔양은 “생각도 못했다. 처음으로 시상식 온다고 메이크업도 받고 스타일링도 하고 왔는데 이렇게 큰 상을 주셔서 감사하다”고 말했다. 이어 “‘전참시’ 팀 작가님, 감독님, 팀원들께 감사드린다”며 “곧 유튜브 구독자 1300만명을 앞두고 있는데, 구독자분들께도 정말 감사하다”고 전했다.

쯔양은 “내 인생에 힘든 일이 많다고 생각했고, 정말 죽을 만큼 힘들다고 느꼈던 적도 있었다”며 “막상 죽을 만큼 힘든 순간이 오니까 오히려 살고 싶다는 생각이 들더라. 그래서 살고 싶어서 정말 열심히 했다”고 눈시울을 붉히며 털어놓았다.

그는 “가끔은 집에서 널브러져 있을 때도 있었지만, 그 모든 시간이 있었기에 이렇게 귀한 자리에 설 수 있었던 것 같다”며 “이 상을 받는 자리도 언젠가는 사라지고 또 힘든 순간이 올 수 있겠지만, 오늘의 기억으로 더 열심히 살아갈 수 있을 것 같다”고 말했다. 그는 “혹시 인생이 힘든 분들이 계시다면, 잠시 주저앉아도 괜찮으니 끝까지 포기하지 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

쯔양은 마지막으로 “털게 10㎏, 카레 5㎏, 매운 떡볶이, 회전초밥 등 나에게 먹혀준 많은 음식에게 이 영광을 돌리겠다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지