[속보] 정청래, ‘1억원 수수’ 의혹 강선우 당 윤리감찰단 진상조사 지시

MBC가 29일 저녁 뉴스데스크에서 보도한 내용 화면 갈무리. MBC

더불어민주당 정청래 대표는 30일 강선우 의원에 대해 윤리감찰단 진상조사 실시를 지시했다.

민주당 박수현 수석대변인은 이날 국회에서 열린 당 비공개 최고위원회의 후 기자들과 만나 “강선우 의원에 대해서는 정청래 대표가 오늘 오전 윤리감찰단에 진상조사를 지시했고, 최고위원들에게도 해당 사실을 공유했다”고 밝혔다.

다만, 강 의원에게 금품을 전달했다는 의혹을 받는 김경 서울시의원과 당시 공천관리위원회 간사로 금품이 오간 사실을 인지한 것으로 알려진 김병기 전 원내대표는 윤리감찰 대상에서 빠졌다.

앞서 MBC는 2022년 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원이 당시 강 의원의 지역구인 강서구에서 서울시의원 출마를 준비 중이던 김 시의원으로부터 1억원을 전달받은 정황을 김 전 원내대표에게 토로하는 녹취록을 입수해 전날 보도했다.

이와 관련해 국민의힘 소속 김태우 전 서울 강서구청장은 관련 인사들을 경찰에 고발했다.

한편, 강 의원과 김 전 원내대표, 김 시의원 모두 의혹을 부인했다.

강 의원은 페이스북을 통해 “저는 공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다는 점을 분명히 밝힌다”며 “2022년 지방선거 당시 해당 사안을 인지하고, 공관위 간사에게 바로 보고했다. 다음 날 아침에도 재차 보고했고, 즉시 반환을 지시했다”고 해명했다.

김 전 원내대표는 원내대책회의에서 “시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지에 대한 고민은 제 거취와도 연결돼 있었다”며 원내대표직에서 사퇴했다.

김 시의원 역시 페이스북을 통해 “저는 공천을 대가로 그 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없음을 명확히 말씀드린다”며 “지난 2022년 지방선거 당시, 저는 당에서 정한 엄격한 심사를 거쳐 공천을 받았다”고 말했다.

