'학폭 의혹' 심은우 4년만에 연극으로 복귀…"조금씩 나아갈 수 있는 용기 생겨"

연극 '동화동경'(童話憧憬)에서 소녀·누이 역을 맡은 배우 심은우(왼쪽). 낭만매니지먼트

2021년 '학교폭력 의혹'에 휩싸였던 배우 심은우가 4년 여만에 연극 무대로 복귀했다.

심은우는 지난 25일부터 오는 31일까지 7일 간 서울 종로구 대학 아르코꿈빛극장에서 공연되는 연극 '동화동경'(童話憧憬)에 출연중인 것으로 알려졌다.

심은우는 해당 작품에서 소녀이자 누이 역을 맡았으며, 인물이 지닌 감정의 결을 정교하고 밀도 높게 표현하고 있다.

뉴스1에 따르면 심은우는 "연극 '동화동경'은 연말 선물같은 작품이다. 두 달간 이 무대를 위해 배우로서 고민했던 시간이 너무 귀하고, 무대에서 배우로 서서 관객들과 만나며 한 해를 마무리한다는 것이 정말 소중하게 여겨진다"고 전했다.

이어 "그동안 조급했던 마음이 내려놓아지고 배우로서 조금씩 나아갈 수 있는 용기와 믿음이 조금 생긴 것 같다"고 심경을 밝혔다.

더불어 그녀는 "2월에 독립 장편영화를 촬영하게 됐고, 새해에 바로 이어 3월에 소극장 연극을 올리게 됐다. 새해에 하게 될 작업으로 내실을 잘 다질 수 있길 기대한다"며 배우로서 활발한 활동을 펼칠 것을 예고했다.

'동화동경'(童話憧憬)은 2025년 한국문화예술위원회 '어린이·청소년을 위한 예술지원' 선정작으로, 화로 앞 불길과 굴뚝 밑 그을음을 마주한 소년과 소녀의 처연하고 섬세한 세계를 감각적으로 담아낸 작품이다.

해당 연극은 앞서 2013년 한국일보 신춘문예에서 "동화적 인물과 사건, 무대를 통해 부조리한 세상의 근원과 고독을 시적으로 통찰했다"는 호평을 받은 바 있다.

유튜브 채널 '쉼, 은우'

한편, 심은우는 SBS 드라마 '원티드(2016)'로 데뷔해 MBC 드라마 '역적 : 백성을 훔친 도적'(2017), tvN '아스달 연대기'(2019)에서 조연으로 활약해왔다. 그러다 2020년 방영된 JTBC 화제작 '부부의 세계'에서 주연 민현서 역을 맡으며 대중에 얼굴을 각인시켰다.

안정적인 연기력에 대세 배우로 자리매김하는 듯 했으나, 2021년 "중학교 시절 심은우에 의해 왕따를 당했다"는 피해자의 주장으로 학교폭력 의혹에 휩싸이며 활동을 중단했다.

심은우는 "사이가 좋지 않았던 것은 사실이나 폭력은 없었다"고 반박했지만, 추가 발언들이 나오면서 결국 피해자에게 사과를 전했다.

당시 대만 드라마 '날아올라라, 나비'를 촬영중이던 심은우는 "직접 피해자를 만나 사과하고 공식 사과문을 인스타그램에 올렸지만, 그게 학폭을 인정한 것처럼 되면서 '더 글로리 제2의 연진이'로 낙인 찍힌 데 대해 속상하다"고 밝힌 바 있다.

유튜브 채널 '쉼, 은우'

하지만 이후에도 잡음은 끊이지 않았고 결국 2023년 심은우는 오해를 풀기 위해 자신의 생활기록부, 동창생 진술서, 교사 녹취록 등 모든 수단을 동원해 무혐의를 입증하려 노력했다.

또 심은우는 피해자를 허위 사실 명예훼손으로 고소했지만 경찰은 피해자가 허위라고 인식하지 않았다는 이유로 무혐의 결정을 내리며 상황은 마무리됐다.

그러다 지난 7월 5일 자신의 유튜브 채널 '쉼, 은우'를 개설하며 대중에 인사를 건네고, 배우 활동을 쉬는 동안 8년 째 요가강사로 활동해왔다며 근황을 전했다.

더불어 영상에서 그녀는 "최종적으로 '학교폭력이 아니다'라는 결과를 긴 시간 동안 싸워서 갖게 됐다"며 "개인적으로 조금 어려운 시간을 보냈지만 사실 한편으로는 진짜 '쉼'을 알게 되지 않았나 싶다"고 눈물을 흘리며 심경을 전한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지