같은 소파·그림자…오상욱·日모델 열애설 재점화

펜싱 국가대표 오상욱과 일본 모델 하루카 도요다의 열애설이 다시 화제다.

오상욱은 최근 소셜미디어에 "크리스마스 따뜻하게 보내세요"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.

사진에는 오상욱이 한 카페의 갈색 소파에 앉아 음료를 마시는 모습이 담겼다.

이후 하루카 도요다는 지난 28일 소셜미디어에 "제주 크리스마스(Christmas)"라는 글을 게재했다.

사진 속 그는 오상욱이 공개한 사진의 소파와 비슷한 곳에 앉아 있다.

특히 하루카 도요다가 게재한 사진 중에는 오상욱의 사인이 적힌 종이도 발견됐다.

이와 함께 연인처럼 보이는 그림자 사진도 공개됐다.

앞서 두 사람은 지난해 9월 열애설이 불거졌다.

당시 양측은 입장을 밝히지 않았고, 이후 오상욱은 방송 등을 통해 "여자친구가 없다"는 입장을 밝혔다.

오상욱은 1994년생으로, 2020 도쿄올림픽 펜싱 사브르 단체전에서 금메달을 획득했으며 2024 파리올림픽에서는 개인전과 단체전을 석권했다.

그는 tvN 예능프로그램 '라켓보이즈', '핸썸가이즈' 등에서도 활약했다.

하루카 도요다는 오상욱보다 4세 연하다.

<뉴시스>

