한샘, 키자니아 서울서 신학기 맞이 ‘조이S 2 모션데스크’ 팝업 행사

종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘(대표 김유진)이 신학기를 앞두고 어린이 직업체험 테마파크 ‘키자니아 서울’에서 체험형 팝업 행사를 진행한다고 30일 밝혔다.

한샘 제공

오는 2월 8일까지 키자니아에서 진행되는 이번 팝업은 한샘의 2026년 학생방 가구 신제품 ‘조이S 2 모션데스크’ 책상을 고객들이 직접 경험해 볼 수 있도록 기획됐다. 기능성 책상을 자연스럽게 체험할 수 있는 참여형 이벤트와 다양한 경품 행사가 진행된다.

먼저 팝업 기간 동안 키자니아를 방문한 어린이를 대상으로 ‘모션데스크 높이 조절 챌린지’ 이벤트를 진행한다. 안대를 착용한 상태에서 버튼을 조작해 책상 높이를 초등학생이 서서 공부하기 가장 적합한 80~85cm 사이로 맞추면 된다. 조이S 2 모션데스크는 버튼 하나로 최저 72.5cm에서 최고 121cm까지까지 높낮이 조절이 가능해 아이의 성장 단계에 맞춰 사용할 수 있는 것이 특징이다. 챌린지에 참여한 모든 어린이에게는 키자니아 전용 화폐인 ‘키조’를 증정한다.

또한 현장에서 ‘한샘 신학기 클럽’에 가입하면 추첨을 통해 모션데스크 책상 세트, 오키나와 왕복항공권, 키자니아 초대권 등 풍성한 경품을 증정한다.

한샘 신학기 클럽은 국내 대표 키즈 브랜드에 대한 구매 혜택을 패키지 형태로 제공하는 프로모션이다. 무료로 가입할 수 있으며, 가입 시 △한샘 학생방 책상 1만원 할인권과 패키지 쿠폰팩 △키자니아 2인 입장권 50% 할인 △밀크T 무료체험 신청 시 프리미엄 독서대 증정 및 중학 무료체험 기간 연장 혜택 △비발디파크 스키&스노위랜드 4인 가족 이용권 최대 45% 할인 △캉골키즈 신학기 책가방 10% 할인 쿠폰 △교보문고 온라인 교환권 1천원권 등 풍성한 혜택을 모두 제공한다.

팝업 행사와 신학기 프로모션에 대한 자세한 정보는 한샘몰과 공식 인스타그램 등에서 확인할 수 있다.

한샘 관계자는 “아이들이 스스로 자신의 키에 맞는 책상 높이를 찾아보며 학습 환경의 중요성을 즐겁게 체험하길 바라는 마음으로 이번 팝업을 기획했다”며 “한샘이 준비한 신학기 클럽의 차별화된 혜택을 통해 합리적이고 즐겁게 아이의 새로운 시작을 준비하시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지