의령군의 멋진 도전…요금 0원, ‘버스 완전공영제’ 도입

경남 의령군이 주민들을 위한 멋진 도전을 시도한다. 요금 0원, 이동권 100%를 목표로 하는 버스 완전공영제를 전면 시행하면서다.

지방자치단체가 노선과 인력, 운영 전반을 직접 책임지는 ‘완전공영제’는 전국에서도 드문 사례이며, 경남에서는 의령군이 처음이다.

버스공영제 시행 양도양수 계약 체결식. 의령군 제공

30일 의령군에 따르면 군은 최근 버스 완전공영제 시행을 위해 민간 운수업체 2개사와 농어촌버스 노선권, 버스터미널 등 재산권에 대한 유·무형자산 양도·양수 계약식을 체결했다.

이번 계약을 통해 군은 버스 운영에 필요한 자산을 확보하고, 공영제 전면 시행을 위한 제도적·행정적 기반을 마련했다.

군은 내년 초 두 달간 협업 운영을 거친 뒤 3월부터 ‘경남형 버스 완전공영제’를 본격 시행할 계획이다.

이번 사업은 경남도와 정책 방향을 공유하며 향후 도 전반으로 확산 가능한 모델이라는 의미에서 ‘경남형 버스 완전공영제’라는 이름으로 추진된다.

공영제 도입은 인구 감소와 자가용 이용 증가로 인한 이용객 감소, 적자 노선 확대 등 농어촌 지역 교통의 구조적 문제를 해결하기 위한 근본적인 대안으로 평가되고 있다.

군은 앞서 13개 읍·면 주민설명회를 거쳐 공영제의 기초가 되는 노선체계 개편 연구용역을 완료했다.

1단계 시범 운영 이후 노선 보완을 통해 수요자 중심의 농어촌버스 노선체계를 단계적·연차적으로 시행할 방침이다.

노선은 지·간선 체계로 개편해 읍·면에는 소형버스를, 주요 간선도로에는 중·대형버스를 투입한다.

운영 과정에서 나타나는 문제점은 지속적으로 보완하고, 수요응답형 교통(DRT·콜버스)과 행복택시 연계를 병행해 지역 내 버스 이용 전면 무료화를 추진함으로써 군민의 이동권을 실질적으로 보장할 계획이다.

이번 완전공영제 시행으로 버스 기사와 정비 인력 등 지역 기반의 안정적인 일자리 창출 효과도 군은 기대한다.

군은 기존 종사자의 고용 안정을 우선 확보하고, 운영 확대에 따른 추가 채용을 통해 지역 고용과 경제 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다.

군은 버스 완전공영제 전환 시범사업을 위한 도비 지원을 요청, 총 47억원의 도비를 확보했다.

군은 완전공영제 정착과 함께 노후화된 의령버스터미널을 ‘서동행정타운’과 연계한 주민 복합문화공간으로 조성하기 위해 국·도비 공모사업을 추진할 계획이다.

이를 통해 교통 기능을 넘어 행정·편의·문화 기능이 어우러진 지역 거점 공간으로 재편한다는 방침이다.

의령군은 버스 완전공영제가 안정적으로 정착될 경우, 연간 약 100억원 규모의 지역경제 파급효과가 있을 것으로 보고 있다.

오태완 군수는 “버스 완전공영제는 단순한 교통정책이 아니라, 교통을 복지의 관점에서 바라보는 지방자치의 본질을 구현하는 정책”이라며 “요금은 0원, 이동권은 100% 보장해 어르신과 교통약자, 모든 군민이 일상에서 체감할 수 있는 교통환경을 만들겠다”고 밝혔다.

또 “주민 설문조사에서 90% 가까이가 공영제 전환에 찬성한 만큼, 의령군이 경남의 선두주자로서 완전공영제의 표준 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지