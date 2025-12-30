'박나래 절친' 장도연 "겸손하지 않으면 다 죽더라"

코미디언 장도연이 겸손에 대한 소신을 밝혔다.

장도연은 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 '올해의예능인상'을 수상하며 대상 후보에 올랐다.

수상 소감에서 장도연은 "감사하게도 MBC에서 상을 몇 번 주셔서 받았는데 그때마다 받을 만하다고 생각한 적은 맹세코 한 번도 없다"고 말문을 열었다. 앞서 장도연은 이전 MBC 연예대상에서 우수상과 최우수상을 받은 바 있다.

이어 그는 "오늘은 가장 염치가 없는 것 같다"고 덧붙였다.

장도연은 "처음에 포토존에서 유세윤 선배와 같이 '라디오스타'로 촬영하는데 MC분께서 대상을 누구를 예견하느냐 묻길래, 유세윤 선배가 제 얘기를 하길래 새로운 조롱이라는 생각을 했다"고 말했다.

이어 "말이 안 된다 사실. 주시지도 않을 거지만 받지도 않을 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 "'태계일주'도 정말 고생하고 찍었는데, 저는 앉아서 수첩 보고 얘기하고 '라디오스타'도 그 자리가 얼마나 귀하고 많은 분들이 정말 갈망했던 자리인데 매주 체험하고 있는데 그 몫을 다하지 못하는 것 같아 아쉬움이 남는다"고 했다.

그러면서 "운 다할 때까지 열심히 달리겠다"고 각오를 전했다.

끝으로 장도연은 "요즘 제가 삼국지를 읽고 있다. 거기에 겸손하지 않으면 다 죽더라. 무서운 예능판에서 끝까지 살아남기 위해 아버지가 늘 하시는 말씀처럼 겸손하게 살겠다"고 말했다.

