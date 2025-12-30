샌더스 “인류 위협하는 AI, 확산 속도 늦춰야…노동자 처지 두려워”

미국 진보 진영을 대표하는 버니 샌더스 연방 상원의원이 인공지능(AI) 기술 확산에 강한 우려를 표하며 신규 AI 데이터센터 건설의 잠정 중단을 촉구했다.

버니 샌더스 미 연방 상원의원. AFP=연합뉴스

28일(현지시간) 샌더스 의원은 CNN과의 인터뷰에서 “(AI에 관한) 많은 것이 두렵다”며 이같이 밝혔다.

그는 “AI는 인류 역사상 가장 중대한 기술로, 미국은 물론 전 세계를 아직 충분히 논의되지 않은 방식으로 변화시킬 것”이라고 예측했다.

이어 “(AI 때문에) 일자리가 없어지고 대부분의 일을 인간이 하지 않게 된다면 사람들은 가족을 먹여 살리고 의료 서비스를 받고 집세를 내기 위한 소득을 어떻게 얻겠는가?”라며 “이 현실에 대해 의회에서 진지한 논의가 단 한 번도 이루어진 적이 없다”고 강조했다.

샌더스는 또 “세계에서 가장 부유한 사람들이 이(AI) 기술을 밀어붙이고 있다”라며 “이들이 밤잠을 설쳐가며 노동자들을 걱정하고, 이 기술이 그들에게 미칠 영향을 고민한다고 생각하는가? 그렇지 않다. 그들은 더 부유해지고 더 강력해지기 위해 이 일을 하고 있다”고 말했다.

그러면서 “솔직히 말해 이 과정을 늦출 필요가 있다고 생각한다”며 “AI 데이터센터 건설에 대한 유예 조치를 진지하게 고려해야 한다. 재벌들이 '이미 오고 있으니 적응하라'고 말하는 것으로는 충분하지 않다”고 말했다.

AI가 정신건강에 미치는 영향에 대해서도 우려를 나타냈다. 그는 “사람들이 인간이 아닌 기계로부터 위로와 상호작용을 받게 되는 사회가 수년간 지속될 때 그것은 무엇을 의미하겠는가? 그것이 인류에게 무엇을 의미하겠는가?”라고 되물으며 의회가 “AI가 정신건강에 미치는 영향을 적극적으로 연구해야 한다”고 강조했다.

이런 문제의식은 공화당 내부에서도 나온다. 미성년자를 AI 챗봇으로부터 보호하는 법안을 공동 발의한 케이티 브릿 상원의원(앨라배마·공화당)은 과거 같은 프로그램에서 “세계에서 가장 똑똑한 기계를 만들 수 있는 AI 기업들이 제대로 된 안전장치를 마련하는 것이 모두를 위한 일”이라고 말했다.

