이시영, ‘캠핑장 민폐’ 논란에 “저희만 있는 줄 알았다” 사과

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 캠핑장 민폐 논란에 대해 고개를 숙였다.

이시영은 29일 자신의 인스타그램을 통해 "캠핑장에서 불편하셨던 분께 죄송하다. 캠핑장에서 그날 예약한 팀이 저희밖에 없다고 하셔서 저희만 있는 줄 알았다고 한다"고 적었다.

그는 "확인해 보니 한 팀이 저녁에 오셔서 계시다고 사장님께서 이야기해 주셨다고 한다"며 "저는 둘째 때문에 오후 늦게 갔다가 저녁 늦게까지는 있을 수가 없어서 몇 시간 있다가 먼저 집에 돌아가서 자세한 상황까지는 몰랐다"고 해명했다.

그러면서 "저도 캠핑장에 있을 때 매너타임 너무 중요하다고 생각하는데, 다시 한번 죄송하다"며 고개를 숙였다.

앞서 이시영은 지난 23일 자신의 인스타그램에 경기 양평군에 위치한 캠핑장에서 찍은 사진과 영상을 게재했다. 이시영의 아들을 비롯해 성인들이 춤을 추며 환호하는 모습이 고스란히 담겼다.

이후 이시영 일행이 캠핑장 전체를 대관하지 않고, 주변 이용자들이 불편을 느낄 만큼 소음을 유발했다는 폭로가 나왔다.

당시 캠핑장을 방문했다는 A씨는 지난 22일 온라인 커뮤니티에 이시영 일행 때문에 불편을 겪었다고 밝혔다. 그는 "굉장히 젊은 분들이 자유분방하게 지내면서 스피커로 노래도 흘러나오고 한 분은 상의를 탈의하고 분위기에 취한 채 리듬에 몸을 맡기며 이리저리 돌아다녔다"며 "이곳은 더 이상 캠핑장이 아니었다. 워크숍 혹은 대학생들 MT촌이었다"고 전했다.

그러면서 "한 텐트에 모여 행사를 시작했다. 마이크로 누군가가 진행을 하고, 자기들끼리 1팀, 2팀을 나눠서 노래 전주를 듣고 제목 맞추는 게임을 했다. 엄청난 스트레스에 5세 아이랑 같이 온 저희 가족은 이미 멘탈이 나가 있었다"며 당시 상황이 담긴 영상을 공개했다.

해당 캠핑장은 밤 11시부터 매너 타임이었지만, 이시영 일행은 이를 지켜지지 않았고, 소음은 다음 날까지 이어졌다. A씨는 "워크숍 팀은 점심을 먹고 캠핑장 안에서 보물찾기를 시작했다"며 "리더로 보이는 자가 쇼핑백에 물건을 담고 여기저기 돌아다니며 물건을 숨겼다. 저희 텐트 옆으로 와서도 숨겼다. 그리고 많은 사람이 소란스럽게 저희 텐트 옆에도 기웃거리며 보물을 찾았다"고 하소연했다.

그러면서 "잠시 후 저희 사이트 바로 옆에서 누군가 벌칙이 걸렸는지 입수식을 했다. 이번에도 리더의 외부 스피커를 통한 진행과 함성이 있었다"며 "이번 기회로 너무 정신적인 타격이 심해 한두 달은 캠핑을 쉬기로 했다"고 전했다.

A씨가 떠난 뒤 해당 캠핑장을 찾은 이용자 B씨도 "이시영 배우팀이었다는 게 놀라울 정도"라면서 "이 사람들 2일 차 밤에도 똑같이 떠들었다"고 주장했다.

이어 "이시영 배우 본인이 설령 그렇지 않았더라도 관계자들의 이런 행동으로 배우의 이미지에 엄청난 타격을 입힐 수 있다는 걸 자각해야 하지 않나 싶다"고 꼬집었다.

